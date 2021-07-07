Про це йшлося на конференції з питань реформ сектору безпеки та оборони в Україні в Вільнюсі.

“Вже сьогодні ми б хотіли отримати перелік реформ, виконання яких дозволить Україні конкретно перейти до наступного кроку – до інтеграції з Альянсом”.

“Скажу прямо: так воно не працює. Немає чіткого переліку критеріїв, після виконання яких надається ПДЧ або членство. Це політичні рішення, це не суто технічні критерії”, — сказав він.

Він наголосив, що реформи пов’язані із політичними рішеннями щодо членства, утім їхнього впровадження недостатньо.

“Реформи потрібні, але є ще політичне обговорення. І тут немає прямого причинно-наслідкового зв’язку. … Самого виконання переліку умов недостатньо”, — сказав Аппатурай.

Аппатурай також зазначив, що не тільки Україна має бути готовою до вступу в НАТО, але й Альянс до розширення.

Нагадаємо, що 14 червня в Брюсселі відбувся саміт НАТО. Країни НАТО підтвердили рішення Бухарестського саміту 2008 року про намір в майбутньому прийняти Україну, але Київ має зосередитися на реформах і отримати План дій щодо членства (ПДЧ), про що свідчить прийняте за підсумками зустрічі комюніке.

У день проведення саміту НАТО президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю кільком іноземним ЗМІ. Він заявив журналістам, що хотів би отримати від президента США чітку відповідь щодо перспектив отримання Україною ПДЧ та вступу до НАТО — так чи ні.

Згодом це запитання на брифінгу було поставлене президенту США Джо Байдену з уточненням щодо того, чи може війна і окупація частини територій Росією перешкодити вступу України в НАТО. У відповідь він заявив, що Україні потрібно позбутися корупції.

“Моя відповідь на друге запитання — ні. На перше питання: потрібно позбутися корупції, відповідати іншим вимогам, які пред’являються, виконати ПДЧ (Плану дій щодо НАТО — ред.). Я думаю, що тут поки не зрозуміло, яка ситуація”, – наголосив Байден.