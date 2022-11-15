6-річного Іллю Костушевича з тимчасово окупованого Маріуполя, батьки якого загинули під час масованих обстрілів російських загарбників, врятували, ставши його опікунами Володимир та Марія Беспалові.

Про це повідомляє CNN.

Коли російські війська здійснили повномасштабне вторгнення в Україну, пара думала, що більше не зможе усиновити дитину. Натомість до пари прийшло усвідомлення, що хоче це зробити якомога швидше.

“Ми чекали, щоб заробити більше грошей, мати кращу машину, купити будинок і побудувати щось, щоб спочатку дати нашим дітям. Але коли почалася війна, ми подумали, чому б не усиновити дитину зараз і не досягти цього разом, як сім’я”, – розповідає Володимир.

Того ж дня Володимир та Марія, які проживали на сході України, опублікували звернення у соцмережах.

“Ми хочемо усиновити будь-якого хлопчика чи дівчинку, будь-яку новонароджену дитину”, – написали вони в Instagram.

За кілька тижнів на повідомлення відгукнувся волонтер, який допомагав евакуйовувати людей з Маріуполя. Серед тих, хто вижив і кого вдалося вивезти з міста, був 6-річний Ілля Костушевич, батьки якого загинули у перший тиждень широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

Мати хлопчика потрапила під артилерійський обстріл, коли вийшла з дому, щоб знайти їжу для своєї родини. Не знаючи про долю своєї дружини, батько Іллі пішов шукати її наступного дня, але також потрапив під обстріл.

Після цього маленького Іллю забрали сусіди й він тижнями ховався в холодному темному підвалі з чужими людьми.

“Він так зголоднів, що почав їсти свої іграшки. Чоловіки розпивали алкоголь, а діти тих сусідів знущалися з нього. Він голодував і мерз”, – розповіла Марія.

Зараз Марія та Володимир є законними опікунами Іллі. Проте парі довелося пройти складний чотиримісячний процес, щоб стати законними опікунами Іллі, який включав розмови з терапевтами, численні візити до лікаря, поліцейські перевірки та державний обшук, щоб переконатися, що у хлопчика немає інших родичів.

Вони планують офіційно усиновити його якомога швидше, але зараз в Україні призупинено ці всі процеси через воєнний стан.

За словами Марії, хлопчику все ще важко переносити темряву, коли в столиці вимикають електроенергію, через атаки Росії на енергомережу. Хлопчику здається, що він ніби знову в Маріуполі, де все в темряві.

Коли він грав із парою у вітальні, освітленій свічками під час одного з відключень електроенергії, він підняв очі й сказав: “Я більше не боюся темряви. Я знаю, що світло знову ввімкнеться”.