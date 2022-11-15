Про це повідомляє CNN.
Коли російські війська здійснили повномасштабне вторгнення в Україну, пара думала, що більше не зможе усиновити дитину. Натомість до пари прийшло усвідомлення, що хоче це зробити якомога швидше.
“Ми чекали, щоб заробити більше грошей, мати кращу машину, купити будинок і побудувати щось, щоб спочатку дати нашим дітям. Але коли почалася війна, ми подумали, чому б не усиновити дитину зараз і не досягти цього разом, як сім’я”, – розповідає Володимир.
Того ж дня Володимир та Марія, які проживали на сході України, опублікували звернення у соцмережах.
“Ми хочемо усиновити будь-якого хлопчика чи дівчинку, будь-яку новонароджену дитину”, – написали вони в Instagram.
За кілька тижнів на повідомлення відгукнувся волонтер, який допомагав евакуйовувати людей з Маріуполя. Серед тих, хто вижив і кого вдалося вивезти з міста, був 6-річний Ілля Костушевич, батьки якого загинули у перший тиждень широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.
Мати хлопчика потрапила під артилерійський обстріл, коли вийшла з дому, щоб знайти їжу для своєї родини. Не знаючи про долю своєї дружини, батько Іллі пішов шукати її наступного дня, але також потрапив під обстріл.
Після цього маленького Іллю забрали сусіди й він тижнями ховався в холодному темному підвалі з чужими людьми.
“Він так зголоднів, що почав їсти свої іграшки. Чоловіки розпивали алкоголь, а діти тих сусідів знущалися з нього. Він голодував і мерз”, – розповіла Марія.
Зараз Марія та Володимир є законними опікунами Іллі. Проте парі довелося пройти складний чотиримісячний процес, щоб стати законними опікунами Іллі, який включав розмови з терапевтами, численні візити до лікаря, поліцейські перевірки та державний обшук, щоб переконатися, що у хлопчика немає інших родичів.
Вони планують офіційно усиновити його якомога швидше, але зараз в Україні призупинено ці всі процеси через воєнний стан.
За словами Марії, хлопчику все ще важко переносити темряву, коли в столиці вимикають електроенергію, через атаки Росії на енергомережу. Хлопчику здається, що він ніби знову в Маріуполі, де все в темряві.
Коли він грав із парою у вітальні, освітленій свічками під час одного з відключень електроенергії, він підняв очі й сказав: “Я більше не боюся темряви. Я знаю, що світло знову ввімкнеться”.
- Більше як 1000 дітей із тимчасово окупованого Маріуполя примусово мешкають у сім’ях на території Російської Федерації.
- На порталі “Дія”можна скористатися новою послугою — усиновлення: реєстрація кандидатом. За допомогою цієї функції українці, які хочуть усиновити дитину, можуть подати заяву онлайн.
- Російські окупанти вивезли до РФ 76 дітей-сиріт. У Луганській області під наглядом у соціальних установах так званої “ЛНР” перебувають ще більше як сто дітей.