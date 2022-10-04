Псевдостарості, яка співпрацювала з російським окупантами на території Шевченківської територіальної громади Куп’янського району, повідомлено про підозру в колабораціонізмі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

За даними слідства, жінка під час свого перебування на території на той час окупованої Шевченківської територіальної громади Куп’янського району Харківської області добровільно співпрацювала з представниками Російської Федерації.

Жінка стала так званою “старостою села Василенкове”. З червня по вересень 2022 року колаборантка брала участь у засіданнях окупаційної влади. Зрадниця діяла за вказівками окупантів, зокрема жінка збирала дані та заяви від місцевих мешканців щодо розв’язання питань організаційного та гуманітарного характеру.

Після деокупації території громади жінку затримано, їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Варто зазначити, що у селищі Великий Бурлук у Харківській області росіяни перетворили ще один відділ поліції на свою укріплену базу та катівню для місцевих мешканців.

Поліціянти розповіли, що ззовні окупанти розташувати окопи для оборони, зсередини – все розтрощене, всюди сміття та бруд. Ворог базувався у відділку та незаконно утримував та знущався з місцевих.

Зараз слідчі та криміналісти Національної поліції проводять необхідні слідчі дії на деокупованій території селища. Зазначається, що поліціянти вилучають слідову інформацію та докази присутності та воєнних злочинів окупаційних військ.