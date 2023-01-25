Про це повідомляє “Крим.Реалії”. 

Зазначається, що Екрема Кроша, Айдера Асанова, Рефата Сейдаметова, Османа Абдуразакова, Лемана Зекір’яєва та Халіла Мамбетова помістять під варту до 24 березня.

Російські силовики підозрюють їх у “тероризмі” та “зв’язках з Україною”.

Нагадаємо, що за даними правозахисників, протягом 2022 року Росія відкрила проти кримців мінімум 200 адміністративних справ “за дискредитацію російської армії”, а також утримує в СІЗО у Сімферополі щонайменше 110 осіб, викрадених з Херсонської та Запорізької областей.