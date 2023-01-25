Про це повідомляє “Крим.Реалії”.
Зазначається, що Екрема Кроша, Айдера Асанова, Рефата Сейдаметова, Османа Абдуразакова, Лемана Зекір’яєва та Халіла Мамбетова помістять під варту до 24 березня.
Російські силовики підозрюють їх у “тероризмі” та “зв’язках з Україною”.
Нагадаємо, що за даними правозахисників, протягом 2022 року Росія відкрила проти кримців мінімум 200 адміністративних справ “за дискредитацію російської армії”, а також утримує в СІЗО у Сімферополі щонайменше 110 осіб, викрадених з Херсонської та Запорізької областей.
- Після окупації Росією Кримського півострова на його територію прибуло понад пів мільйона громадян РФ. Втім, всі вони знаходяться там незаконно, адже не переїжджали через українські КПВВ або прострочити терміни перебування. Тому, після деокупації Криму Україна має відправити їх назад.