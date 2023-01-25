Київський районний "суд" Сімферополя, що наразі підконтрольний РФ, заарештував шістьох кримських татар, яких затримали 24 січня під час обшуків у Джанкойському районі.

Про це повідомляє “Крим.Реалії”.

Зазначається, що Екрема Кроша, Айдера Асанова, Рефата Сейдаметова, Османа Абдуразакова, Лемана Зекір’яєва та Халіла Мамбетова помістять під варту до 24 березня.

Російські силовики підозрюють їх у “тероризмі” та “зв’язках з Україною”.

Нагадаємо, що за даними правозахисників, протягом 2022 року Росія відкрила проти кримців мінімум 200 адміністративних справ “за дискредитацію російської армії”, а також утримує в СІЗО у Сімферополі щонайменше 110 осіб, викрадених з Херсонської та Запорізької областей.