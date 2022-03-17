Про це йдеться у дописі Іванни Климпуш-Цинцадзе у Facebook.
Народна обраниця зазначила, що українські лінії електропередач більше не поєднана з сусідами-агресорами Росією та Білоруссю, що надзвичайно важливо для стійкості України та безперебійного електропостачання промисловості і населення.
За словами Климпуш-Цинцадзе, тепер Україна докладає усіх зусиль, аби приєднатись до Європи і в інших галузях.
“Україна, яка платить за європейську безпеку життями своїх найкращих громадян, заслуговує і на статус країни-кандидата в члени ЄС, і на повноцінне членство”, – наголосила депутатка.
За її словами, лідери Європи не повинні ігнорувати настрої своїх суспільств, які підтримують євроінтеграцію України (близько 70% за).
Іванна Климпуш-Цинцадзе резюмувала, що всередині країни, після перемоги, відбудеться важлива розмова з тими, хто дозволив використовувати електроенергію з РФ та РБ у 2019-2021 роках.
“Війна не все спише”, – написала нардепка.
- Нагадаємо, Україна та Європейський Союз офіційно завершили об’єднання енергосистем. Відтепер наша країна має енергорезерви, розташовані за західним кордоном і захищені від атак загарбників.