Народна депутатка від "Європейської Солідарності" привітала приєднання України до енергетичної системи Європейського союзу зазначивши, що надалі Україна повинна стати повноцінним членом ЄС.

Про це йдеться у дописі Іванни Климпуш-Цинцадзе у Facebook.

Народна обраниця зазначила, що українські лінії електропередач більше не поєднана з сусідами-агресорами Росією та Білоруссю, що надзвичайно важливо для стійкості України та безперебійного електропостачання промисловості і населення.

За словами Климпуш-Цинцадзе, тепер Україна докладає усіх зусиль, аби приєднатись до Європи і в інших галузях.

“Україна, яка платить за європейську безпеку життями своїх найкращих громадян, заслуговує і на статус країни-кандидата в члени ЄС, і на повноцінне членство”, – наголосила депутатка.

За її словами, лідери Європи не повинні ігнорувати настрої своїх суспільств, які підтримують євроінтеграцію України (близько 70% за).

Іванна Климпуш-Цинцадзе резюмувала, що всередині країни, після перемоги, відбудеться важлива розмова з тими, хто дозволив використовувати електроенергію з РФ та РБ у 2019-2021 роках.

“Війна не все спише”, – написала нардепка.