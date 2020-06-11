Про це очільник МОЗ України заявив сьогодні на брифінгу.

“Такого антирекорду у нас ще не було. Навіть у найскладніші часи, в квітні, коли у нас була досить напружена ситуація… У нас ніколи не було 689 хворих за один день. Вже протягом тижня ми спостерігаємо збільшення кількості зареєстрованих випадків коронавірусної хвороби. І протягом тижня я як міністр охорони здоров’я прошу вас дотримуватися тих правил безпеки, тих рекомендацій, які у нас є. Вже було і звернення президента, що у нас не скасовано карантин, що загроза нікуди не поділася. Але подивіться на вулиці, подивіться, що відбувається навколо. Всі вийшли з карантину, всі вирішили, що його вже не існує, що загрози COVID-19 немає”, – зазначив Степанов.

Міністр звернув увагу і на статистику летальних випадків: так, вчора повідомлялося про 23 випадки, сьогодні про 21. “Це ж не просто цифри. Це конкретні люди, які померли від хвороби COVID-19”, – наголосив він.

“У нас відбувається пом’якшення карантину. Коли ми пропонували це, ми, в тому числі, слухали вас, розуміли, що ви всі втомилися. Але вони (етапи ослаблення, – ред.) були чітко прораховані з урахуванням тих заходів безпеки, які повинні бути. Чомусь усі вирішили, що їх можна вже не дотримуватися повністю… При дотриманні цих заходів кількість випадків і взагалі можливість інфікування COVID-19 буде знижуватися. І так повинно відбуватися. Але коли ми їх не дотримуємося, ми бачимо ті цифри, які є”, – додав очільник МОЗ.

Степанов уточнив, що не знімає з себе відповідальності за ситуацію з коронавірусом, але жителі України “теж повинні хоч трохи почати відповідати за своє здоров’я, своє життя, здоров’я своїх близьких”.

Міністр також попередив, що погана статистика вплине на подальшу тактику карантину.

“Звичайно, зараз, у цій ситуації, коли у нас є таке підвищення кількості (нових хворих, – ред.), ми будемо пропонувати проведення певних заходів – заради здоров’я українців, заради вашого здоров’я і життя… Виходячи з цифр, епідеміологічної ситуації, ми пропонуватимемо ті чи інші заходи. Той чи інший вихід з карантину. Й інакше не буде“, – підсумував Степанов.

(На відео – з 2:50)