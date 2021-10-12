Таксист, в автомобілі якого їхав у ніч смерті народний депутат Антон Поляков ("За майбутнє"), змінив свідчення, зазначивши, що той не був його випадковим пасажиром.

Про це повідомив представник МВС Артем Шевченко в етері телеканалу “Україна 24”.

“Відомості усно не були щирими, скажімо так. Ті свідчення, які він дає зараз офіційно, під протокол, відрізняються від тих повідомлень, які він робив одразу під час спілкування з поліцейськими, які намагались реанімувати (Полякова — ред.). Я не знаю, обманув він чи не обманув, він сказав, що випадково підібрав пасажира. Але насправді він деякий час слідував за автомобілем, в якому був потерпілий, і який певний час їздив містом разом з іншим свідком, з яким він провів час у ресторані. А потім потерпілий пересів в автомобіль таксі”, — сказав Шевченко.

Також речник МВС розповів, що правоохоронцям вдалося встановити всіх осіб, з якими спілкувався в останні години померлий парламентарій, але підозр поки немає.

“Встановлені всі особи, з якими Поляков у цей вечері й ту ніч, контактував, вечеряв, сідав в одну машину, пересідав в іншу машину… Усіх їх встановили. Єдине, що можу сказати — поки що підозр немає. Якщо слідство вважатиме у сукупності, що можна виходити на якусь підозру комусь, то поліція Києва про це повідомить дуже швидко”, — сказав Шевченко.

Він також додав, що експерти не дали остаточної відповіді, чи був метадон, який знайшли в крові депутата, причиною смерті. Але, за словами речника МВС, ймовірніше до смерті призвело певне поєднання хімічних речовин.

Вранці 8 жовтня Антона Полякова знайшли мертвим у Дніпровському районі столиці.

Правоохоронці розповіли, що уночі під час патрулювання на проспекті Соборності у Києві патрульні зупинили автомобіль Hyundai Sonata за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм вони помітили на задньому сидінні чоловіка, який був у непритомному стані. Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишились при ньому.

За словами водія, він взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту, після цього пасажира почало нудити в машині.

У Київській міській прокуратурі зазначили, що за результатами розтину, смерть народного депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

11 жовтня стало відомо, що в організмі загиблого народного депутата Антона Полякова, окрім алкоголю, знайшли метадон.