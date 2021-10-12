Про це повідомив представник МВС Артем Шевченко в етері телеканалу “Україна 24”.
“Відомості усно не були щирими, скажімо так. Ті свідчення, які він дає зараз офіційно, під протокол, відрізняються від тих повідомлень, які він робив одразу під час спілкування з поліцейськими, які намагались реанімувати (Полякова — ред.). Я не знаю, обманув він чи не обманув, він сказав, що випадково підібрав пасажира. Але насправді він деякий час слідував за автомобілем, в якому був потерпілий, і який певний час їздив містом разом з іншим свідком, з яким він провів час у ресторані. А потім потерпілий пересів в автомобіль таксі”, — сказав Шевченко.
Також речник МВС розповів, що правоохоронцям вдалося встановити всіх осіб, з якими спілкувався в останні години померлий парламентарій, але підозр поки немає.
“Встановлені всі особи, з якими Поляков у цей вечері й ту ніч, контактував, вечеряв, сідав в одну машину, пересідав в іншу машину… Усіх їх встановили. Єдине, що можу сказати — поки що підозр немає. Якщо слідство вважатиме у сукупності, що можна виходити на якусь підозру комусь, то поліція Києва про це повідомить дуже швидко”, — сказав Шевченко.
Він також додав, що експерти не дали остаточної відповіді, чи був метадон, який знайшли в крові депутата, причиною смерті. Але, за словами речника МВС, ймовірніше до смерті призвело певне поєднання хімічних речовин.
Вранці 8 жовтня Антона Полякова знайшли мертвим у Дніпровському районі столиці.
Правоохоронці розповіли, що уночі під час патрулювання на проспекті Соборності у Києві патрульні зупинили автомобіль Hyundai Sonata за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм вони помітили на задньому сидінні чоловіка, який був у непритомному стані. Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишились при ньому.
За словами водія, він взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту, після цього пасажира почало нудити в машині.
У Київській міській прокуратурі зазначили, що за результатами розтину, смерть народного депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
11 жовтня стало відомо, що в організмі загиблого народного депутата Антона Полякова, окрім алкоголю, знайшли метадон.
- Нагадаємо, в листопаді 2019 року Антона Полякова виключили з фракції “Слуги народу” через неголосування за ті законопроєкти, за якими є спільне рішення фракції. У кінці жовтня того ж року Поляков заявляв, що інший нардеп нібито “замовив його кримінальному авторитету”. Він також пов’язував своє виключення з тим, що висловлював відкрито свою думку, а також розповідав про “внутрішню кухню” й “розборки” у фракції.
- У вересні минулого року біля кафе “Джав” у Шевченківському районі Києва невідомі напали й побили народного депутата України Антона Полякова. Через кілька годин правоохоронці затримали ймовірного нападника.