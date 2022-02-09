В Україні готують проєкт податкової реформи, яка передбачає обов'язкову сплату податків для представників понад двадцяти видів професійної діяльності.

Про це йдеться у статті Економічної Правди.

Якщо реформа запрацює, то найбільше вона торкнеться людей, робота яких зазвичай вважається підробітком. Йдеться про:

таксистів

орендодавців житла

дресирувальників собак

ведучих весіль (тамада)

ландшафтних дизайнерів

фотографів

репетиторів

художників

нянь

домашню прислугу

перукарів (вдома)

майстрів манікюру/педикюру (вдома)

робітників з ремонту квартир/будинків

психоаналітиків/психотерапевтів

астрологів та тих, хто проводить спіритичні сеанси

Для того, щоб сплатити податок, громадянин має зареєструватися у податковій та почати використовувати касовий апарат. Ставка податку на доходи від таких професій становитиме 5,5%.

За рік сума доходу від переліку професій не має перевищувати 153 мінімальні зарплати (994,5 тисячі грн у 2022 році). Якщо ж дохід перевищить зазначену суму, податок зросте до 18%.

Всі операції підробітку мають проходити через касовий апарат, щоб податкова мала змогу рахувати суму доходів та суму податку.

Всі звіти податкова служба надсилатиме через застосунок “Дія”. Податок потрібно буде сплачувати щомісяця, за підсумками попереднього місяця.