Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ.

Нині тактична група “Адам” тримає оборону на Бахмутському напрямку.

“Зведена тактична група “Адам”, якою командує Герой України Євген Межевікін, запекло чинить відсіч ворогу”, — наголосили у повідомленні.

Бійці підрозділу брали участь у звільненні Київської та Харківської областей. Нещодавно військовослужбовці батальйону OPFOR, що входить до ЗТГр “Адам”, були нагороджені відзнаками Головнокомандувача за успішне виконання бойових завдань

“Відчуваю гордість за підрозділ, за людей, з якими ми ці задачі виконували. Дуже велику справу зробили”, — наголосив Євген Межевікін.