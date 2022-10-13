З початку російського вторгнення в Україну активно обговорюють тактичну ядерну зброю через погрози з боку РФ. Нерідко її називають "нестратегічною зброєю" через специфіку використання.

Про це повідомило Reuters.

Що таке тактична ядерна зброя

Така зброя характеризується розміром, радіусом дії або використанням для обмежених військових цілей. Часто її називають “нестратегічною зброєю”, котра призначена для досягнення локально обмежених і негайних військових цілей для перемоги.

Термін часто використовують для опису зброї з нижчою “потужністю”, яка здатна вивільнятися під час вибуху. Зазвичай тактична ядерна зброя має більші за розміром бомби, але узгодженого розміру немає. Вони здатні викликати радіоактивні опади та інші смертоносні наслідки.

Часто таку зброю встановлюють на ракети, бомби, які скидаються з повітря або навіть на артилерійські снаряди. Останні мають відносно малий радіус дії, який набагато менший за ті, які мають величезні міжконтинентальні балістичні ракети (МБР), які можуть подолати тисячі кілометрів і вражати цілі через океани.

Як її використовують у світі

У США є приблизно 230 одиниць нестратегічної ядерної зброї. З неї близько ста бомб B61 розміщені на літаках в Європі. За часів президенства Дональда Трампа його адміністрація оголосила про наміри створити нову малопотужну боєголовку для балістичних ракет підводних човнів (БРПЧ) і нову нестратегічну крилату ракету з ядерною боєголовкою.

Росія має 1 – 2 тисячі боєголовок для нестратегічної ядерної зброї.

Також Північна Корея заявила, що серія ракетних випробувань була розроблена для імітації “обсипання” Півдня тактичною ядерною зброєю. Експерти вважають, що КНДР може відновити ядерні випробування та розробку менших боєголовок.

Президент США Джо Байден заявляв, що сумнівається, що лідер країни-агресора Володимир Путін використає ядерну зброю. Аналітики ж припускають, що тактична зброя може мати обмежене військове застосування на великих і розрізнених полях битв в Україні.

Водночас прагнення Північної Кореї отримати зброю може стати небезпечною зміною в тому, як країна розгортає та планує використовувати її. В уряді заявляли, що ядерна зброя призначена для самооборони.