75-річного актора і режисера, викладача Київського національного університеті театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого Володимира Талашка звинуватили у систематичних домаганнях до студенток та абітурієнток, зокрема, неповнолітніх. Мінкульт пообіцяв провести розслідування інцидентів.

#Букви розповідають, в чому звинувачують народного артиста, та як на це реагує виш та Міністерство культури та інформполітики.

Звинувачення у домаганнях

Історії постраждалих дівчат у Facebook оприлюднив сценарист Богдан Панкрухін. Він розповів, що після того, як спливли історії покійного народного українського артиста Давида Бабаєва, який був викладачем Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв, та Олега Замятіна, худкерівника акторського курсу та cтаршого викладача Київського інституту театрального мистецтва, яких студентки звинувачували у домаганнях, він вирішив влаштувати опитування в соцмережах.

За словами Панкрухіна, ім’я Володимира Талашка, професора Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, згадували доволі часто в контексті недоречної поведінки та домагань.

“Я прекрасно розумів, що це тільки маленька верхівка айсберга в цій непростій історії, і вирішив кинути клич в Instagram, щоб якщо хтось став жертвою домагань в стінах Карпенко-Карого або інших театральних установ, то зв’язувалися зі мною. Раптово в діректі почало дуже часто спливати одне досить відоме прізвище — Талашко. Якщо хто не знає, то Володимир Талашко — це зірка радянського хіта “В бой идут одни старики”. Актором він був дуже навіть успішним за радянських часів і змушений визнати, що талановитим. Зараз він працює педагогом і художнім керівником у дикторів-тележурналістів в Карпенка-Карого”, — пише Панкрухін.

Сценарист навів дві історії. Першу розповіла жінка на ім’я Юлія Бірзул. Вона пише, що познайомилася із Талашком, коли їй було 13 років. Тоді він був членом журі на одному з фестивалів. Талашко сказав дівчині і її батькам, що дитині обов’язково треба вступати до університету ім. Карпенка-Карого, і дав візитівку, пообіцявши свою допомогу.

За два роки дівчина самостійно попрямувала до Києва на творчий відбір до університету. Талашко погодився допомагати і супроводжувати. Він зустрів її на вокзалі, запросив в гості, аби поснідати і почекати, допоки університет почне роботу. Вдома Талашко влаштував фотосесію, при цьому він змусив дівчину позувати напівоголеною.

“Він почав прослуховування моєї програми. Сидів в кріслі напроти мене. Потім Талашко дістав фотоапарат і запропонував мене пофотографувати, сказав, що це його хобі, що він всіх фотографує. Я думаю: “Ну, коли приїхала вже на акторський вступати, то потрібно і фотографуватись”. Тут і почалося це: “А ось тут припустіть, тут зніміть”. Так він мене роздягнув по пояс, а потім почав до мене чіплятися. Я була просто шокована, не знала, що мені взагалі робити в цій ситуації, як все зупинити і втекти з цієї квартири”, — пише вона.

Аби недоречні дії з боку викладача припинилися, дівчина кілька разів удала, що втратила свідомість. Це налякало Талашка, він відвіз дівчину до університету, де і залишив.

Також своєю історією поділилася 26-річна акторка театру на кіно Вікторія Муштей. Дівчина розповіла, що познайомилася з Талашком в університеті, коли прийшла за допуском на вступ. На той момент їй було 18 років, викладач набирав майбутніх дикторів і проводив прослуховування.

За словами Вікторії, під час спілкування в університеті Талашко нав’язливо пропонував провести час разом, щоб порепетирувати. Дівчина кілька разів відмовилася. Тоді Талашко підстеріг її на вулиці і під приводом, що підвезе до станції метро, ​​умовив сісти у свою машину. Він привіз Вікторію до себе додому і переконав випити алкоголь, після чого — як і у випадку з Юлією — запропонував пофотографуватися. Далі — увімкнув музику і запропонував потанцювати.

“Він поліз цілуватися. Це стало останньою краплею. Я почала вириватися, сказала, що мені терміново потрібно їхати, скоро закривається гуртожиток. Він спробував заспокоїти, запропонував лишитися в сусідній кімнаті, щоб я пізно не їхала. “Вранці можете поїхати. У мене студенти залишалися, ми репетируємо тут”. Я сказала, що точно не залишуся, викликала таксі і швидко пішла. Я відчувала жахливий сором за те, що сіла до нього в машину і не зупинила того, що відбувається, раніше”, — пише вона.

Муштей зазначає, що і під час навчального процесу Талашко також дозволяв собі недоречні дотики до студенток, і про його дії знало чимало людей.

Після того, як ці історії набули розголосу, ще чимало жінок наважилися розповісти про свій досвід спілкування із Талашком.

Зокрема, про аналогічний інцидент розповіла ведуча “Громадського радіо” Ірина Сампан.

Ці історії мають чимало спільного — жінки розповідають, як Талашко заманював їх додому, фотографував і дозволяв собі недоречні дотики.

Реакція Мінкульту

Під дописами, присвяченими історіям жінок, що пережили домагання з боку Талашка, масово позначали Мінкульт та його очільника — Олександра Ткаченка.

Згодом Ткаченко відреагував, запевнивши, що міністерство не залишатиметься осторонь і проведе розслідування.

На сторінці відомства також з’явилася заява такого змісту:

“Щодо ситуації, яка склалася у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого. Міністерство культури та інформаційної політики глибоко стривожене через звинувачення одного з викладачів у неприпустимій поведінці щодо колишніх студенток. Ми негайно ініціюємо службове розслідування. Закликаємо керівництво університету сприяти оперативній та всебічній перевірці усіх наведених випускницями фактів”.

Реакція університету

Керівництво Київського національного університеті театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого поки не виступало з офіційними заявами з цього приводу.

У коментарі телеканалу “1+1” там переконували, що студентки ніколи раніше не скаржилися на недоречну поведінку викладача.

“Ніяких офіційних паперів, ніяких заяв, ніяких навіть усних повідомлень ніколи не надходило. Навіть чуток з цієї теми я ніколи не чула”, — заявила проректорка з наукової роботи Галина Миленька.

Реакція Талашка

Обвинувачений в домаганнях Володимир Талашко не заперечує, що запрошував студенток додому, але переконує, що це було “в етапах роботи”.

Будь-які звинувачення у домаганнях він відкидає.

“Роздягав, цілував — такого не було. Не пам’ятаю, не знаю. Не було. Якогось спілкування негідного не було”, — сказав викладач у коментарі телеканалу.