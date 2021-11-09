Актор та викладач Володимир Талашко, якого звинувачували у сексуальних домаганнях, написав заяву на звільнення з Київського університету імені Карпенка-Карого.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила акторка Вікторія Муштей, яка однією з перших заявила про домагання викладача.

Як відомо, в серпні 2021 року актора і режисера, викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого Володимира Талашка звинуватили у систематичних домаганнях до студенток та абітурієнток, зокрема, неповнолітніх. Мінкульт пообіцяв провести розслідування інцидентів. Після того, як перші історії набули розголосу, ще чимало жінок наважилися розповісти про свій досвід спілкування із Талашком.

В коментарі телеканалу “1+1” Керівництво Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого переконували, що студентки ніколи раніше не скаржилися на недоречну поведінку викладача.

Своєю чергою Володимир Талашко не заперечував, що запрошував студенток додому, але переконував, що це було “в етапах роботи”. Будь-які звинувачення у домаганнях він відкинув.

9 листопада Вікторія Муштей написала, що “битва виграна”.

“Талашко написав заяву за власним бажанням і викладати в університеті не буде”, – повідомила Муштей.

Вона також додала, що тепер є прецедент службового розслідування домагань у креативному університеті та успішна розв’язка.

Водночас Вікторія Муштей звинуватила робочу групу в затягуванні розслідування. За її інформацією, ще 30 серпня вона написала листа в університет, де вказала, що має контакти дівчат, які заявляли про домагання, але з нею не зв’язувались. Пізніше їй стало відомо, що група взяла до відома отриману інформацію і продовжила роботу до 31 грудня.

Виконувачка обов’язків ректора Інна Кочарян підвердила інформацію про звільнення у коментарі для видання hromadske й зазначила, що актор написав заяву за власним бажанням через погіршення здоров’я і з плановим виходом на пенсію. Володимиру Талашку 75 років.

Сам актор ситуацію не коментує.