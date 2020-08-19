На вас чекає більше ніж 15 майстер-класів, воркшопів та лекцій від провідних міжнародних та українських режисерів, акторів, продюсерів, звукорежисерів, сценаристів, операторів, монтажерів та кіноекспертів.
Усі майстер-класи можна буде подивитися онлайн на нашій платформі.
Як потрапити?
Взяти участь у майстеркласі може власник абонемента Student або Industry. Важливо: потрібно попередньо забронювати місце в особистому кабінеті на сайті.
Програму освітніх подій можна знайти за посиланням.
Освітні партнери:
- Фантастичні українці та Ukrainian Film School.
Форум кастинг-директорів
Коли: З 25 по 28 серпня
В межах кінофестивалю відбудуться онлайн-заходи галузевого Форуму кастинг-директорів. На ньому будуть обговорювати проблеми, які існують в українській кастинг-індустрії.
Ініціатива проходить за підтримки УКФ.
Участь у всіх подіях безкоштовна.
“Етика налагоджування відносин із міжнародними партнерами”
Коли: 27 серпня з 10:00 до 13:00
На сайті Molodist відбудеться панельна дискусія “Етика налагоджування відносин із міжнародними партнерами”, що пройде в межах “Школи молодого продюсера. Місце зустрічі Київ”. Мета цього проєкту — підвищення навичок українських продюсерів, його розробили Film Industry Association of Ukraine з Mannheim Meeting Place, за підтримки Державного агентства України з питань кіно та за участі Київського міжнародного кінофестивалю “Молодість”.
Вхід: вільний.