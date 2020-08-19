З 23 до 29 серпня в FEDORIV HUB та на сайті Molodist пройде освітня програма від кінофестивалю Molodist Talent Workshop.

На вас чекає більше ніж 15 майстер-класів, воркшопів та лекцій від провідних міжнародних та українських режисерів, акторів, продюсерів, звукорежисерів, сценаристів, операторів, монтажерів та кіноекспертів.

Усі майстер-класи можна буде подивитися онлайн на нашій платформі.

Як потрапити?

Взяти участь у майстеркласі може власник абонемента Student або Industry. Важливо: потрібно попередньо забронювати місце в особистому кабінеті на сайті.

Програму освітніх подій можна знайти за посиланням.

Освітні партнери:

Фантастичні українці та Ukrainian Film School.

Коли: З 25 по 28 серпня

В межах кінофестивалю відбудуться онлайн-заходи галузевого Форуму кастинг-директорів. На ньому будуть обговорювати проблеми, які існують в українській кастинг-індустрії.

Ініціатива проходить за підтримки УКФ.

Участь у всіх подіях безкоштовна.

Коли: 27 серпня з 10:00 до 13:00

На сайті Molodist відбудеться панельна дискусія “Етика налагоджування відносин із міжнародними партнерами”, що пройде в межах “Школи молодого продюсера. Місце зустрічі Київ”. Мета цього проєкту — підвищення навичок українських продюсерів, його розробили Film Industry Association of Ukraine з Mannheim Meeting Place, за підтримки Державного агентства України з питань кіно та за участі Київського міжнародного кінофестивалю “Молодість”.

Вхід: вільний.