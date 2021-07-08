Талібан активізував наступ на афганські міста вперше з 2015 року. Це відбувається на тлі виведення американських військ з країни. Таліби захопили третину афганських провінцій.

Про це повідомляє американське видання CBS News.

Президент США Джо Байден має зробити заяву 8 липня щодо ситуації в Афганістані. Очікується, що Байден оголосить про повне виведення американських військ з країни та той факт, що там залишать приблизно тисячу військових. Вони охоронятимуть дипломатів та забезпечуватимуть порядок в аеропорту Кабула.

Таліби просуваються до провінційних міст, намагаючись захопити всі афганські регіональні столиці.

До прикладу, афганські підрозділи відновили патрулювання в столиці провінції Бадгіс через день після того, як таліби намагалися штурмувати місто.

У Мережі з’явилися відео, на яких бійці Талібану мчать до центру міста Кала-і-Нав. Там вони звільнили арештантів з місцевої в’язниці. Коли в місті лунали постріли, губернатор звернувся до місцевих жителів, закликавши їх “зберігати спокій”.

Це було перше масштабне захоплення міста з 2015 року.

Після того, як з Афганістану почали виводити американські та союзні війська, вже зафіксовано випадки масової капітуляції та дезертирства серед афганських військових. Зазвичай вони тікали через кордон до Таджикистану.

Наразі в Пентагоні сподіваються, що більша частина американського військового контингенту залишить Афганістан протягом наступних двох тижнів. При цьому, графік виведення військ може змінитися, якщо Талібан буде занадто активним чи виникнуть інші непередбачувані ситуації.

Президент Афганістану вважає, що їх військові можуть утримувати Кабул та чинити опір талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США. При цьому, він визнав, що США, по суті, виконали головну вимогу “Талібану” в рамках мирного переговорного процесу – згодилися вивести війська.

США залишать близько 650 американських військовослужбовців в Афганістані після виведення військ задля захисту дипломатів.