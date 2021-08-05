Представники Талібану активно атакують афганські провінційні міста у відповідь на авіаудари американських військових, які намагаються захистити місцевих мешканців.

Про це повідомляє Reuters.

Спершу Талібан робив акцент на великих провінційних містах, але після перших авіаударів американських військових змінили цілі й тепер атакують сільські райони. Інформацію підтвердили командири Талібану. Троє командирів “Талібану”, які виступили на умовах анонімності, повідомили, що вони зосереджені на захопленні Герата та Кандагара, Лашкар-Гаха.

Представник “Талібану” Сухаїл Шахін сказав, що терористи продовжують політику контролю над сільськими територіями та запровадження там ісламського шаріату, а не зосереджуються на містах.

Кандагар та Герат- друге та третє за величиною міста Афганістану за кількістю населення.

“Захоплення Кандагара є важливим для Талібану. Це була їхня столиця, і окупація міста стане перемогою Талібану… Це те, що вони цінують, і заради Кандагара Талібан може ризикувати міжнародним обуренням”, – сказав інсайдер.

Невідомо, чи продовжуватимуться авіаудари США після того, як американські військові та союзні війська завершать відхід.

Активізація талібів пов’язана з тим, що вони мають намір розгромити афганський уряд, підтримуваний США.

Регіональний командувач США заявив, що наприкінці минулого місяця Сполучені Штати посилили авіаудари, аби протистояти нападам талібів.

Вчора таліби продовжили наступ на південь Афганістану, захопивши дев’ять з десяти районів провінції Гільменд. У відповідь афганські військові нанесли авіаудари, аби захистити містечко Лашкаргах.

Раніше повідомлялося, що представники терористичної організації “Талібан” намагаються захопити три великих міста в Афганістані, за які тривають бої з урядовими військами. Бойовики вже увійшли в такі райони, як Герата, Лашкар-Гаха та Кандагар.

Президент США Джо Байден заявив, що військова компанія в Афганістані завершиться 30 серпня 2021 року. В країні залишиться незначна кількість американських військових, які охоронятимуть дипломатів та забезпечуватимуть безпечну роботу аеропорту Кабулу.

Наразі в Пентагоні сподіваються, що більша частина американського військового контингенту залишить Афганістан протягом наступних двох тижнів. При цьому, графік виведення військ може змінитися, якщо Талібан буде занадто активним або виникнуть ще якісь непередбачувані ситуації.

Президент Афганістану вважає, що їх військові мають змогу утримувати Кабул та чинити опір талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США. При цьому, він визнав, що США, по суті, виконали головну вимогу Талібану в межах мирного переговорного процесу – згодилися вивести війська.

США залишать близько 650 американських військовослужбовців в Афганістані після виведення військ задля захисту дипломатів.