Таліби заявили, що вони "більше не допустять евакуації афганців", і попередили, що США повинні завершити її у кінцевий термін - 31 серпня.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Напередодні президент США Джо Байден дав чітко зрозуміти, що має намір дотримуватися крайнього терміну виведення військ з Афганістану 31 серпня. Але головні союзники Америки вже закликали до продовження, щоб більше людей змогли покинути країну.

Представник “Талібану” Забіулла Муджахід заявив на пресконференції, що, хоча іноземні громадяни можуть продовжувати залишати країну, а ось величезні натовпи афганців, які зібралися в околицях аеропорту, повинні повернутися додому. Він пообіцяв, що ніхто не зазнає репресій з боку нового керівництва країни.

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“Дорога, що веде до аеропорту, заблокована. Афганці не можуть їхати цією дорогою, щоб дістатися до аеропорту. Ми більше не дозволяємо евакуацію афганців … Іноземним громадянам все ще дозволено залишати країну”, – сказав Муджахід.

Він також зазначив, що лікарі і вчені Афганістану “не повинні залишати цю країну, вони повинні працювати в Афганістані”.

“Вони не повинні їхати в інші країни, в ті західні країни”, – додав Муджахід.