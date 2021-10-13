Терористична організація "Талібан", яка очолила Афганістан, дозволила старшокласницям повернутися на навчання в школах.

Про це повідомляє американське видання The Hill.

В першу чергу відновили навчання в школах, де була більшість дівчаток-учениць та педагогів-жінок.

Тепер знову запрацюють школи, де навчаються дівчатка та хлопчики, але їх розділять на класи за статевою ознакою.

При цьому, у Кабулі, столиці країни, навчання досі не відновили. За словами афганських інформаторів, це можна пояснити тим, що таліби позиціонують Кабул, як “колиску законів шаріату”.

Однак, попри дозвіл продовжити навчання, деякі дівчатка все одно не повертатимуться до школи. Вони переймаються через те, що в певний момент таліби можуть передумати й повернути старі закони, а в учениць та їх батьків будуть проблеми.

За словами учениці 10 класу, таліби щодня приходять до неї в клас та перевіряють, хто прийшов на навчання. Аби зайти в школу їм потрібен ісламський хіджаб. Заборонено носити взуття на високих підборах чи сандалі (відкрите взуття). Також не можна видавати будь-які звуки під час ходьби.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики “Талібану” заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.

17 серпня представники терористичної організації “Талібан” пообіцяли, що не заважатимуть громадянам, які прямують в аеропорт Кабула для евакуації військовими силами США. На наступний день таліби посилили контроль над доступом до аеропорту Кабула. Це сталося після того, як США завершили евакуацію дипломатів.

30 серпня Сполучені Штати Америки завершили виведення своїх військ з Афганістану. Про захоплення Афганістану читайте у наших матеріалах “Талібан” захоплює значну частину території Афганістану, Ескалація в Афганістані посилюється: дайджест, Захоплення талібами влади в Афганістані: хронологія подій. та Захоплення Афганістану талібами: як все відбувалось та що далі.

Нагадаємо, Генеральний інспектор США щодо відновлення Афганістану розслідує інформацію про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав звідти, вивізши 169 мільйонів доларів.