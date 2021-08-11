Американська розвідка вважає, що бойовики Талібану мають змогу захопити столицю Афганістану, місто Кабул, через 90 днів. Нова оцінка розвідки заснована із врахуванням наступу талібів під час виведення американських військ.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post, посилаючись на інсайдера.

Інсайдер з Пентагону повідомив, що розвідка вважає, що таліби мають можливість ізолювати Кабул протягом 30 днів, а через 90 днів – захопити столицю Афганістану. Наразі під контролем талібів дев’ять столиць провінцій Афганістану. Часто місцеві жителі навіть не чинять спротив, оскільки бояться помсти з боку талібів, якщо ті все ж таки захоплять їх місто.

За словами інсайдера, якщо таліби перестануть так швидко захоплювати столиці провінцій, прогноз розвідки переглянуть, але наразі перспектива невтішна.

“Це не кінцевий результат”, – вважає інсайдер. Він пояснив, що афганські військові можуть все змінити, якщо будуть рішуче протистояти талібам.

За словами представника ЄС, під контролем талібів зараз 65% території Афганістану.

Зараз у всіх точках в’їзду в Кабул (місто знаходиться в долині й оточене горами) – багато мирних жителів, які тікають з інших провінцій. Через це варто спрогнозувати – чи є серед них таліби.

В середу, 11 серпня, афганські військові втратили контроль над містом Файзабад, столицею провінції Бадахшан.

Водночас президент Афганістану Ашраф Гані поїхав в місто Мазарі-Шариф, аби підтримати афганських військових, які протистоять талібам.

Президент США Джо Байден напередодні закликав афганських військових боротися “за свою націю” та сказав, що не жалкує про рішення вивести американські війська з території Афганістану. Він зазначив, що США підтримують афганські сили з повітря, а також продовольством, зарплатою та обладнанням.

За даними американської розвідки, Талібан захопив 9 з 34 столиць провінцій в Афганістані.

За даними ООН, протягом останнього місяця через бої між талібами та афганськими військовими, було вбито тисячу мирних жителів.

Президент США Джо Байден заявив, що військова компанія в Афганістані завершиться 30 серпня 2021 року. В країні залишиться незначна кількість американських військових, які охоронятимуть дипломатів та забезпечуватимуть безпечну роботу аеропорту Кабулу.

Наразі в Пентагоні сподіваються, що більша частина американського військового контингенту залишить Афганістан протягом наступних двох тижнів. При цьому, графік виведення військ може змінитися, якщо Талібан буде занадто активним або виникнуть ще якісь непередбачувані ситуації.

Президент Афганістану вважає, що їх військові мають змогу утримувати Кабул та чинити опір талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США. При цьому, він визнав, що США, по суті, виконали головну вимогу Талібану в межах мирного переговорного процесу – згодилися вивести війська.

США залишать близько 650 американських військовослужбовців в Афганістані після виведення військ задля захисту дипломатів.