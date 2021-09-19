Ісламістський рух “Талібан” наказав працівницям органів міської влади у Кабулі залишатися вдома. Це не стосується лише тих жінок, яких на роботі не можуть замінити чоловіки.

Про це повідомив тимчасовий очільник Кабула, інформує AP та The Guardian.

Це рішення демонструє прагнення “Талібану” встановити жорстку інтерпретацію ісламу, попри обіцянки бути толерантними до жінок.

До речі, нещодавно таліби наказали відновити навчальний процес в Афганістані. Однак до роботи дозволено повернутися лише педагогам-чоловікам та учням-хлопчикам.

20 років тому, правлячи Афганістаном, таліби не дозволяли дівчаткам навчатися, а жінкам — працювати. В деяких афганських провінціях, які були під контролем талібів, такі обмеження залишаються й досі. Виняток — жінки, які працюють у сфері охорони здоров’я та у сфері освіти.

Нагадаємо, 15 квітня президент США Джо Байден офіційно заявив про те, що американські війська залишать територію Афганістану до 11 вересня 2021 року, що покладе край 20-річній війні — найтривалішій в історії Сполучених Штатів.

15 серпня найбільше онлайнове ЗМІ Афганістану TOLO News з посиланням на урядовців і власні джерела проінформувало про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав після того, як таліби увійшли до Кабула. Сповіщалося, що він вилетів до Таджикистану спільно з близькими помічниками.

Згодом Гані підтвердив, що залишив країну, і пояснив мотивацію цього вчинку. 18 серпня влада ОАЕ повідомила, що Гані перебуває в цій країні. 17 серпня віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни й закликав до боротьби з “Талібаном”.