Бойовики організації "Талібан" другий тиждень поспіль намагаються взяти під контроль провінцію Панджшер. Це остання територіальна одиниця в країні, де досі таліби не змогли встановити контроль.

Про це повідомляє Reuters.

Таліби та повстанські формування під командуванням Ахмада Масуда продовжують воювати в долині Панджшер. Це остання провінція, що не здається та відмовляється визнавати владу талібів.

Кожна зі сторін стверджує, що завдала серйозних втрат противникові.

“Ми розпочали протистояння після того, як з місцевими повстанцями домовитися не вдалося”, – пояснив офіційний речник талібів Забіулла Муджахід.

Читайте також: Таліби проголосили свою владу в Афганістані

Спершу талібам вдалося увійти до Панджшера та взяти частину провінції під контроль.

За інформацією представника Фронту національного спротиву Афганістану (ФНС), таліби повністю контролюють всі проходи та виїзди з провінції, однак місцеві сили спротиву продовжують оборонятися.

Наразі в провінції кілька тисяч бійців з-поміж місцевих повстанців, які виступають за незалежний демократичний Афганістан.

Сторони поки не можуть домовитись мирно. Натомість кожна зі сторін звинувачує у цьому іншу.

Верховна комісарка Організації об’єднаних націй (ООН) з прав людини Мішель Бачелет заявила про наявність надійних свідчень страт цивільних людей в Афганістані бойовиками ісламістського руху “Талібану”.

15 серпня найбільше онлайнове ЗМІ Афганістану TOLO News з посиланням на урядовців і власні джерела проінформувало про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав після того, як таліби увійшли до Кабула. Сповіщалося, що він вилетів до Таджикистану спільно з близькими помічниками.

Згодом Гані підтвердив, що залишив країну, і пояснив мотивацію цього вчинку.

18 серпня влада ОАЕ повідомила, що Гані перебуває в цій країні.

17 серпня віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни й закликав до боротьби з “Талібаном”.