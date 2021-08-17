«Талібан» оголосив загальну амністію й закликав жінок приєднуватися до нового уряду

Ісламістський рух “Талібан” оголосив амністію для урядовців Афганістану. Ба більше, бойовики також закликали жінок приєднуватися до нового уряду.

Про це повідомляє AP.

Зокрема, таліби заявляють, що люди можуть повертатися “до звичного життя”. Наразі нема інформації про бойові дії чи заворушення у Кабулі, проте жителі міста залишаються вдома того, як його захопив “Талібан”.

За даними агентства, люди, що працювали на західні організації, зокрема перекладачами для американських військ, бояться репресій після захоплення Кабула талібами.

Водночас представник “Талібану” Енамулла Самангані заявив, що жінки зможуть приєднатися до нового уряду.

“Ісламський Емірат (назва Афганістану під контролем талібів, – ред.) не хоче, щоб жінки були жертвами. Вони повинні бути у структурі уряду відповідно до шаріату”, – заявив він.

Однак Самангані зізнався, що структура нового уряду поки не зовсім зрозуміла.

У 90-х, коли таліби були при владі в Афганістані, жінок значно обмежували у правах. Вони не могли навчатися та виходити з дому без супроводу чоловіків та повинні були носити бурки – одяг, що повністю закриває тіло.