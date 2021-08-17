ЗеПорушення

53

Всього порушень

14

Днів без порушень
14:14 Компанія Facebook видалятиме весь контент, пов’язаний з «Талібаном»
13:36 Помер «батько судоку» Макі Кадзі
13:27 «Талібан» оголосив загальну амністію й закликав жінок приєднуватися до нового уряду
13:04 Балашова затримали після бійки зі слідчим, – відео
12:52 Депутат Київради написав заяву до поліції через встановлення на Алеї Героїв Небесної Сотні радянських декорацій
12:29 Через події в Афганістані існує високий ризик зниження міжнародної уваги до України, – радник Порошенка Єлісєєв
12:17 На півдні Франції спалахнула масштабна лісова пожежа
11:39 Російські силовики провели обшуки в будинках кримських татар: затримано п’ять осіб
10:56 Розроблена за участі України ракета Vega вивела на орбіту супутник для спостереження за Землею: відео
10:31 У дитячому таборі Хмельницького вмикали «Катюшу» та «День победы»: звільнили 4-х працівників
09:33 Суперкар McLaren F1 1995 року пішов із молотка за $20,5 млн
08:55 За один рейс вантажний літак США евакуював 640 афганських біженців: фото
08:35 В Україні за минулу добу зафіксовано 890 нових випадків COVID-19
07:59 Боба Ділана звинуватили у зґвалтуванні дівчинки в 1965 році
07:35 17 серпня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:19 Грози, шквали та до +32°C: якою буде погода в Україні 17 серпня
01:27 На параді до Дня Незалежності показуватимуть катери «Кузні на Рибальському», яка заявляла про тиск з боку влади 

16 серпня

22:56 Етер в хіджабі: Журналістка розповіла, як змінилося її життя після захоплення Кабула талібами
21:23 В Чернігові з’явилися графіті «Зеля х***о». Їх замалювали за кілька годин
19:58 Вийшов трейлер десятого сезону «Американської історії жахів» з Маколеєм Калкіним, – відео
19:24 Джонні Депп поскаржився, що Голлівуд бойкотує його через звинувачення Ембер Герд
18:02 У США почали розслідування щодо Tesla: перевірять надійність системи автопілота
17:27 Меган Маркл запропонувала Кейт Міддлтон разом зняти фільм для Netflix
16:53 Справа Подільського мосту: з обшуками прийшли в департамент КМДА, до замовника і підрядника
16:26 Pornhub видалив гід музеями Лувру, Уффіці та Прадо

«Талібан» оголосив загальну амністію й закликав жінок приєднуватися до нового уряду

Ісламістський рух “Талібан” оголосив амністію для урядовців Афганістану. Ба більше, бойовики також закликали жінок приєднуватися до нового уряду.

Вівторок, 17 серпня 2021, 13:27

Про це повідомляє AP.

Зокрема, таліби заявляють, що люди можуть повертатися “до звичного життя”. Наразі нема інформації про бойові дії чи заворушення у Кабулі, проте жителі міста залишаються вдома того, як його захопив “Талібан”.

За даними агентства, люди, що працювали на західні організації, зокрема перекладачами для американських військ, бояться репресій після захоплення Кабула талібами.

Водночас представник “Талібану” Енамулла Самангані заявив, що жінки зможуть приєднатися до нового уряду.

“Ісламський Емірат (назва Афганістану під контролем талібів, – ред.) не хоче, щоб жінки були жертвами. Вони повинні бути у структурі уряду відповідно до шаріату”, – заявив він.

Однак Самангані зізнався, що структура нового уряду поки не зовсім зрозуміла.

У 90-х, коли таліби були при владі в Афганістані, жінок значно обмежували у правах. Вони не могли навчатися та виходити з дому без супроводу чоловіків та повинні були носити бурки – одяг, що повністю закриває тіло.

Нагадаємо, що днями Україна евакуювала 30 своїх громадян з Афганістану.

У неділю і в понеділок хаос заполонив міжнародний аеропорт Хаміда Карзая в Кабулі. Збройні сили США закрили аеропорт для комерційних рейсів, щоб продовжити евакуацію персоналу посольства і союзників США.

Сотні афганців вторглися на злітно-посадкові смуги аеропорту ще до світанку. Люди в паніці намагалися штурмувати літаки, що вилітають із Кабула. Зафіксовані випадки падіння з літака.

Раніше повідомляли, що низка великих авіакомпаній – United Airlines, British Airways, Emirates Airline і Virgin Atlantic – перестали використовувати повітряний простір Афганістану.

Президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну після того, як таліби увійшли в Кабул. Чиновник в уряді президента Афганістану Саджад Нурістані повідомив, що Гані подав у відставку. Після цього він попрямував в аеропорт Кабулу й вилетів до Таджикистану.

Теги: амністія, Афганістан, Талібан

Читати #Букви у Telegram і у Facebook