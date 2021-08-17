«Талібан» оголосив загальну амністію й закликав жінок приєднуватися до нового уряду

Про це повідомляє AP.
Зокрема, таліби заявляють, що люди можуть повертатися “до звичного життя”. Наразі нема інформації про бойові дії чи заворушення у Кабулі, проте жителі міста залишаються вдома того, як його захопив “Талібан”.
За даними агентства, люди, що працювали на західні організації, зокрема перекладачами для американських військ, бояться репресій після захоплення Кабула талібами.
Водночас представник “Талібану” Енамулла Самангані заявив, що жінки зможуть приєднатися до нового уряду.
“Ісламський Емірат (назва Афганістану під контролем талібів, – ред.) не хоче, щоб жінки були жертвами. Вони повинні бути у структурі уряду відповідно до шаріату”, – заявив він.
Однак Самангані зізнався, що структура нового уряду поки не зовсім зрозуміла.
У 90-х, коли таліби були при владі в Афганістані, жінок значно обмежували у правах. Вони не могли навчатися та виходити з дому без супроводу чоловіків та повинні були носити бурки – одяг, що повністю закриває тіло.
Нагадаємо, що днями Україна евакуювала 30 своїх громадян з Афганістану.
У неділю і в понеділок хаос заполонив міжнародний аеропорт Хаміда Карзая в Кабулі. Збройні сили США закрили аеропорт для комерційних рейсів, щоб продовжити евакуацію персоналу посольства і союзників США.
Сотні афганців вторглися на злітно-посадкові смуги аеропорту ще до світанку. Люди в паніці намагалися штурмувати літаки, що вилітають із Кабула. Зафіксовані випадки падіння з літака.
Раніше повідомляли, що низка великих авіакомпаній – United Airlines, British Airways, Emirates Airline і Virgin Atlantic – перестали використовувати повітряний простір Афганістану.
Президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну після того, як таліби увійшли в Кабул. Чиновник в уряді президента Афганістану Саджад Нурістані повідомив, що Гані подав у відставку. Після цього він попрямував в аеропорт Кабулу й вилетів до Таджикистану.
- Бойовики “Талібану” заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.
- Додамо, що “Талібан” наразі утримує всі прикордонні переходи Афганістану. Відтак аеропорт Кабула залишається єдиним шляхом втечі з країни.
- Президент США Джо Байден вперше за шість днів прокоментував ситуацію в Афганістані. Він підтримав рішення про виведення американських військових з країни та розповів, яку мету переслідують США і що робитимуть далі.
- Повну хронологію захоплення Афганістану представниками “Талібану” читайте у наших матеріалах “Талібан” захоплює значну частину території Афганістану, Ескалація в Афганістані посилюється: дайджест та Захоплення талібами влади в Афганістані: хронологія подій.
- Про те, як зміниться життя в Афганістані після приходу талібів до влади — в матеріалі Захоплення Афганістану талібами: як все відбувалося та що далі.