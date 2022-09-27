Таліби підписали тимчасову угоду з РФ про постачання бензину, дизельного пального, газу та пшениці до Афганістану.

Про це повідомив виконувач обов’язків міністра торгівлі та промисловості Афганістану Хаджі Нуруддін Азізі у коментарі Reuters.

Азізі зазначив, що його міністерство працює над диверсифікацією своїх торгових партнерів і що РФ запропонувала адміністрації Талібану знижку до середніх світових цін на товари.

Цей крок — перша відома велика міжнародна економічна угода, укладена Талібаном після того, як вони повернулися до влади понад рік тому, може допомогти послабити ізоляцію ісламістського руху, яка фактично відрізала його від глобальної банківської системи.

Жодна країна офіційно не визнає угруповання, яке воювало проти західних сил і їхніх місцевих афганських союзників, перш ніж захопити Кабул після виведення військ США.

Західні дипломати заявили, що групі необхідно змінити свій курс щодо прав людини, особливо прав жінок, і довести, що вона розірвала зв’язки з міжнародними групами бойовиків, аби отримати офіційне визнання.

РФ офіційно не визнає уряд Талібану, але Москва приймала лідерів руху напередодні падіння Кабула, і її посольство є одним із небагатьох, що залишаються відкритими в столиці Афганістану.

Азізі зауважив, що угода передбачає постачання з РФ близько одного мільйона тонн бензину, одного мільйона тонн дизельного пального, 500 000 тонн зрідженого нафтового газу (LPG) і двох мільйонів тонн пшениці на рік.

Угода діятиме протягом невизначеного випробувального періоду, після чого очікується, що обидві сторони підпишуть довгострокову угоду, якщо вони будуть задоволені угодою.

Він відмовився повідомити подробиці про ціни або способи оплати, водночас наголосив, що РФ погодилася на знижку на товари, які транспортуватимуться в Афганістан автомобільним і залізничним транспортом.

Угоду уклали після того, як афганська технічна команда провела кілька тижнів у обговореннях у Москві, залишившись після візиту Азізі минулого місяця.