Талібан наказав припинити роботу салонам краси в Афганістані. На виконання наказу їм дали місяць. Ці дії є продовженням утисків жінок у країні, які вже здебільшого проводять час у дома, позбавлені можливості навчатись та працювати.

Джерело: CNN

Мохаммад Сідік Акіф Махаджар, речник міністерства пропаганди доброчесності та моралі, підтвердив CNN, що наказ віддано 24 червня, і всі салони мають бути закриті до 27 липня.

З моменту відновлення контролю над країною в серпні 2021 року Талібан відкинув на десятиліття назад прогрес у сфері прав людини.

Згідно з нещодавньою доповіддю експертів Організації Об’єднаних Націй, Талібан чинив “неприпустимі систематичні порушення прав жінок”, обмеживши їхній доступ до освіти та працевлаштування та можливість вільного пересування в суспільстві.

Майбутнє закриття салонів краси ще більше звужує свободу жінок і завдає серйозного економічного удару сім’ям, які покладаються на них як джерело доходу.

Власниця салону в Кабулі, яка не захотіла розголошувати своє ім’я з міркувань безпеки, повідомила CNN, що вона ще не отримала письмового повідомлення про заборону, але повідомлення про те, що їй доведеться закритися, шокували її.

“Я не знаю, як висловити свої почуття. Мій чоловік – безробітний, і цей салон краси – єдиний спосіб прогодувати сім’ю. У мене четверо дітей. Їм потрібні їжа, одяг і кошти на навчання”, – сказала вона.

“Я не розумію, навіщо забороняти салони краси. Жодна жінка не демонструє своє обличчя з макіяжем на вулиці. Вони вже носять публічні хіджаби. Цей крок не тільки забере дохід у багатьох сімей, але й ще більше позбавить жінок їхніх прав і свободи”.

Звіт ООН, оприлюднений минулого місяця, складено після тижневого візиту до Афганістану Річардом Беннетом, спеціальним доповідачем із ситуації з правами людини в Афганістані, і Дороті Естрада-Танк, яка очолювала контингент робочої групи з дискримінації жінок і дівчат.

Згідно з їхнім звітом, жінкам заборонено працювати у більшості секторів поза домом, а також відвідувати громадські лазні, парки та спортзали. Вони повинні носити вільний чорний одяг, який закриває обличчя, і їм заборонено виходити з дому без причини, і навіть за наявності підстав – без опікуна-чоловіка.

Повідомлення про депресію та самогубства є широко поширеними, зокрема серед дівчат-підлітків, яким завадили здобути освіту. Майже 8% опитаних осіб знали дівчину чи жінку, яка намагалася покінчити життя самогубством, йдеться у звіті.

Обмеження, запроваджені поза домом, і економічні труднощі призвели до “значної напруженості” вдома та зростання домашнього насильства, а також були докази “значного збільшення” примусових шлюбів дівчат, йдеться у звіті.

В інтерв’ю, опублікованому у вівторок, Маркус Поцель, заступник спеціального представника Місії ООН з надання допомоги, закликав “де-факто владу” Афганістану надати дівчатам і жінкам більше свободи, якщо вони хочуть залучити міжнародну допомогу.

“Вони повинні дозволити дівчатам вчитися в університеті. Вони повинні дозволити жінкам працювати на міжнародні НУО, національні НУО та організації ООН. І вони повинні дозволити жінкам брати участь у суспільному житті”, – сказав він.

“Якщо це станеться, я можу уявити, що Афганістан знову буде інтегровано у міжнародне співтовариство, а міжнародні донори також переосмислять і, можливо, посилять співпрацю з Афганістаном.

“Афганістан потребує міжнародної допомоги. І ми, ООН, хочемо допомогти їм допомогти собі”.