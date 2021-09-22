«Талібан» просить виступити на Генасамблеї ООН

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Представник талібів Амір Хан Муттакі, який назвався міністром закордонних справ Афганістану, звернувся до генсекретаря організації Антоніу Гутерреша з проханням взяти участь у в дебатах “на високому рівні”
“Талібан” також призначив свого представника в Досі Сухейль Шахіна послом Афганістану в ООН.
Угрупування заявило, що посланник Гулам Ісакзай поваленого уряду більше не представляє країну.
За словами представника ООН, прохання про участь в дебатах на високому рівні розглядається мандатної комісією, до якої входять дев’ять членів з США, Китаю і Росії. Але навряд чи вони зустрінуться до кінця сесії Генасамблеї в наступний понеділок.
До тих пір, за правилами ООН, Ісакзай залишиться послом Афганістану в цій глобальній організації. Очікується, що він виступить з промовою в останній день зустрічі 27 вересня.
Нагадаємо, 15 квітня президент США Джо Байден офіційно заявив про те, що американські війська залишать територію Афганістану до 11 вересня 2021 року, що покладе край 20-річній війні — найтривалішій в історії Сполучених Штатів.
15 серпня найбільше онлайнове ЗМІ Афганістану TOLO News з посиланням на урядовців і власні джерела проінформувало про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав після того, як таліби увійшли до Кабула. Сповіщалося, що він вилетів до Таджикистану спільно з близькими помічниками.
Згодом Гані підтвердив, що залишив країну, і пояснив мотивацію цього вчинку. 18 серпня влада ОАЕ повідомила, що Гані перебуває в цій країні. 17 серпня віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни й закликав до боротьби з “Талібаном”.
- Раніше повідомлялося, що радикальний ісламістський рух “Талібан”, який захопив владу в Афганістані, заборонив дівчатам-студенткам навчатися разом із чоловіками.