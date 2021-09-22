«Талібан» просить виступити на Генасамблеї ООН

Представники ісламістського угрупування "Талібан", яке захопило владу в Афганістані, просять в ООН надати їм можливість виступити на Генеральній асамблеї.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Представник талібів Амір Хан Муттакі, який назвався міністром закордонних справ Афганістану, звернувся до генсекретаря організації Антоніу Гутерреша з проханням взяти участь у в дебатах “на високому рівні”

“Талібан” також призначив свого представника в Досі Сухейль Шахіна послом Афганістану в ООН.

Угрупування заявило, що посланник Гулам Ісакзай поваленого уряду більше не представляє країну.

За словами представника ООН, прохання про участь в дебатах на високому рівні розглядається мандатної комісією, до якої входять дев’ять членів з США, Китаю і Росії. Але навряд чи вони зустрінуться до кінця сесії Генасамблеї в наступний понеділок.

До тих пір, за правилами ООН, Ісакзай залишиться послом Афганістану в цій глобальній організації. Очікується, що він виступить з промовою в останній день зустрічі 27 вересня.