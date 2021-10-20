Про це повідомили закордонні ЗМІ.

У Кремлі пояснили, що запропонували талібам провести першу зустріч такого рівня в Москві, бо хотіли зрозуміти ситуацію в Афганістані та дізнатися про плани талібів. Зустріч відбулася в “Президент-готелі” в центрі російської столиці.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров був головним представником країни-агресора на переговорах та називав талібів “поважними членами делегації”.

Під час зустрічі виконувач обов’язків міністра закордонних справ Афганістану Амір Хан Муттакі сказав, що таліби виконали всі умови, аби міжнародна спільнота визнала їх уряд, але країни світу відмовляються це робити.

“Чому вони не визнають нас (талібів) на офіційному рівні? Ми контролюємо всю територію Афганістану та виконали всі умови (міжнародної спільноти) й відповідаємо всім стандартам, як уряд”, – пояснив він.

На думку Муттакі “таліби захистили Афганістан вперше за останніх 45 років”. Він запевнив, що країну не використовуватимуть “треті сторони для розвитку тероризму в регіоні”. Він стверджує, що талібам не хочуть повернути гроші з Центрального банку, а вони потрібні для продовження реформ, які вже розпочато в країні.

Окрім талібів, в переговорах брали участь представники таких країн, як Китай, Пакистан, Іран, Індія, Казахстан, Киргизія, Таджикистан, Туркменія та Узбекистан. При цьому, жодна країна світу поки що не визнала уряд талібів легітимним.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики “Талібану” заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.

17 серпня представники терористичної організації “Талібан” пообіцяли, що не заважатимуть громадянам, які прямують в аеропорт Кабула для евакуації військовими силами США. На наступний день таліби посилили контроль над доступом до аеропорту Кабула. Це сталося після того, як США завершили евакуацію дипломатів.

30 серпня Сполучені Штати Америки завершили виведення своїх військ з Афганістану. Про захоплення Афганістану читайте у наших матеріалах “Талібан” захоплює значну частину території Афганістану, Ескалація в Афганістані посилюється: дайджест, Захоплення талібами влади в Афганістані: хронологія подій. та Захоплення Афганістану талібами: як все відбувалось та що далі.