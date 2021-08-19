У звіті Організації Об'єднаних Націй (ООН) щодо ситуації в Афганістані повідомили, що представники терористичної організації "Талібан" почали шукати афганців, які допомагали протягом війни американським та союзним військовим.

Про це повідомляє ВВС.

Документ підготував Норвезький центр глобального аналізу, який збирає та передає ООН інформацію від розвідки.

“Таліби арештовують та погрожують вбивством членам родин таких людей, якщо вони не здадуться “Талібану”, – сказано в документі.

Особливо цінними “кадрами” бойовики вважають тих, хто служили в афганській армії, поліції та слідчих органах й ділилися певною інформацією з представниками США та НАТО.

“Талібан” завчасно отримав досьє на таких людей, ще до того, як було захоплено великі міста”, – повідомили у звіті.

Тепер таліби вербують нових інформаторів, які б співпрацювали з їх режимом.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики “Талібану” заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.

17 серпня представники терористичної організації “Талібан” пообіцяли, що не заважатимуть громадянам, які прямують в аеропорт Кабула для евакуації військовими силами США.

18 серпня таліби посилили контроль над доступом до аеропорту Кабула. Це сталося після того, як США завершили евакуацію дипломатів.