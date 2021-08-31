"Талібан" не дозволив деяким американцям дістатися до аеропорту Хаміда Карзая.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

За словами офіційних осіб, коли останній американський літак вилетів з Афганістану, в аеропорт все ще намагалися потрапити американські громадяни і афганці.

Генерал Маккензі, очільник збройних сил США, підтвердив, що близько 100-250 американців або не змогли прибути в аеропорт вчасно, або не змогли сісти у літак.

Про те, що бойовики “Талібану” узяли під контроль аеропорт, повідомляє агентство Reuters.

“Останній солдат США залишив аеропорт Кабула, і наша країна здобула повну незалежність”, – сказав офіційний представник “Талібану” Карі Юсуф.

Армія США поділилася знімком, зробленим за допомогою оптики нічного бачення, на якому останній солдат США піднявся на борт останнього евакуаційного польоту з Кабула – генерал-майор Кріс Донахью, командувач 82-ї повітряно-десантної дивізії.