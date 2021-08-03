У вівторок таліби продовжили наступ на південь Афганістану, захопивши дев'ять з десяти районів провінції Гільменд. У відповідь афганські військові нанесли авіаудари, аби захистити містечко Лашкаргах.

Про це повідомляє видання АР.

Якщо талібам все ж вдасться захопити Лашкаргах — це стане важливим моментом в історії наступу, який триває вже кілька місяців. Також це буде перша столиця провінції, яку зможуть захопити таліби за багато років.

За словами місцевих жителів, під час бойових дій їм довелося залишатися у своїх будинках. Вони не мали змоги вийти навіть по товари першої необхідності. Водночас представники Талібану ходили містом.

Водночас елітні підрозділи афганських військових сил відправили з Кабулу на допомогу афганським силам, оскільки уряд утримував ключові будівлі. Зокрема, місцеву поліцію та штаб армії.

Заступник голови ради провінції Гільменд Маджид Ахунд підтвердив, що “Талібан” контролює дев’ять з десяти районів, а також міську мережу радіо та телебачення. Вони перестали передавати будь-які повідомлення та вести трансляції.

Командувач афганськими силами в провінції Гільменд генерал Самі Садат закликав жителів районів, які контролюють бойовики, евакуюватися. При цьому, він не назвав можливих шляхів. Однак, додав, що заплановано нові авіаудари.

Раніше повідомлялося, що представники терористичної організації “Талібан” намагаються захопити три великих міста в Афганістані, за які тривають бої з урядовими військами. Бойовики вже увійшли в такі райони, як Герата, Лашкар-Гаха та Кандагар.

Президент США Джо Байден заявив, що військова компанія в Афганістані завершиться 30 серпня 2021 року. В країні залишиться незначна кількість американських військових, які охоронятимуть дипломатів та забезпечуватимуть безпечну роботу аеропорту Кабулу.

Наразі в Пентагоні сподіваються, що більша частина американського військового контингенту залишить Афганістан протягом наступних двох тижнів. При цьому, графік виведення військ може змінитися, якщо Талібан буде занадто активним чи виникнуть інші непередбачувані ситуації.

Президент Афганістану вважає, що їх військові можуть утримувати Кабул та чинити опір талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США. При цьому, він визнав, що США, по суті, виконали головну вимогу “Талібану” в рамках мирного переговорного процесу – згодилися вивести війська.

США залишать близько 650 американських військовослужбовців в Афганістані після виведення військ задля захисту дипломатів.