“Талібан” заявив, що контролює всю територію Афганістану

Про це повідомляє Al Arabiya.

Бойовики заявили, що всі іноземці мають покинути країну або зареєструватися у представників організації. При цьому вони не уточнили, скільки часу на це відведено.

“Перехідний уряд очолить колишній глава МВС Афганістану Алі Ахмад Джалалі”, – йдеться у повідомленні.

Інформацію про це підтвердили відразу три джерела.

80-річний Алі Ахмад Джалалі народився у Кабулі. З січня 2003 року по вересень 2005-го він очолював МВС Афганістану, а також був послом країни в Німеччині.

Раніше бойовики “Талібану” почали звільняти в’язнів з найбільшої в Афганістані в’язниці Пул-е-Чархі, що заходиться у Кабулі. Зазначається, що таліби увійшли на територію в’язниці, взяли її під свій контроль та почали звільняти в’язнів. Вони масово виходять на свободу у піднесеному настрої.