Бойовики Талібану в середу заявили, що вони отримали контроль над важливим торговим маршрутом, що зв'язує Пакистан з південним Афганістаном.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Офіційні особи афганського уряду поки не підтвердили перехід міста в районі Спін-Болдак в провінції Кандагар, під “владу” Талібану.

“Моджахеди захопили важливе прикордонне місто під назвою Веш у Кандагарі. Таким чином, важлива дорога між Болдаком і Чаманом і митницею Кандагара перейшла під контроль моджахедів”, – йдеться в заяві представника Талібану Забіхула Муджахида.

За даними уряду Афганістану, кордон щодня перетинають близько 900 вантажівок, що зв’язують Пакистан з Афганістаном, Іраном і країнами Центральної Азії.

Шафікулла Атта, голова торгово-інвестиційної палати Афганістану, заявив, що в останні тижні таліби взяли під контроль Іслам-Калу і Тургунді в провінції Герат, Шир-Хан Бандар в Кундузі і прикордонний порт Абу Наср Фарах в провінції Фарах.