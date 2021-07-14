Про це повідомляє агентство Reuters.
Офіційні особи афганського уряду поки не підтвердили перехід міста в районі Спін-Болдак в провінції Кандагар, під “владу” Талібану.
“Моджахеди захопили важливе прикордонне місто під назвою Веш у Кандагарі. Таким чином, важлива дорога між Болдаком і Чаманом і митницею Кандагара перейшла під контроль моджахедів”, – йдеться в заяві представника Талібану Забіхула Муджахида.
За даними уряду Афганістану, кордон щодня перетинають близько 900 вантажівок, що зв’язують Пакистан з Афганістаном, Іраном і країнами Центральної Азії.
Шафікулла Атта, голова торгово-інвестиційної палати Афганістану, заявив, що в останні тижні таліби взяли під контроль Іслам-Калу і Тургунді в провінції Герат, Шир-Хан Бандар в Кундузі і прикордонний порт Абу Наср Фарах в провінції Фарах.
- Бойовики терористичної організації Талібан стратили 22 афганських військових, які намагалися здатися в полон. Страту бойовики записали на відео та опублікували в соцмережах.