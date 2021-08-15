Про це повідомляє агентство Reuters.

Повідомляється, що таліби прибувають “з усіх боків”.

Сполучені Штати евакуювали дипломатів зі свого посольства на вертольоті.

В твіті афганського президентського палацу говорилося, що стрілянина була чутна в декількох точках навколо Кабула, але що сили безпеки в координації з міжнародними партнерами контролювали місто.

آگاهی!

هموطنان شرافتمند کابل؛

در چند نقطه‌ی دور دست شهر کابل، صدای فیر شنیده شده است. نیرو های امنیتی و دفاعی کشور در هماهنگی با همکاران بین المللی

وضعیت امنیتی شهر کابل را در کنترول دارند. — ارگ (@ARG_AFG) August 15, 2021

У заяві, опублікованій талібами в неділю, міститься заклик до спокою в Кабулі і запевнення для жителів, що бойовики хочуть “мирно” взяти місто під контроль.

У заяві офіційного представника Забіхулли Муджахида йдеться, що “всі банки, підприємства, пункти обміну валюти будуть у безпеці і під захистом талібів, і ніхто не буде чіпати або турбувати кого-небудь в Кабулі”.

“Усі багаті люди, бізнесмени, вони повинні бути в безпеці і захищені. Талібам забороняється заходити в будь-які будинки або проводити обшуки на підприємствах, і Ісламський Емірат забезпечує їм повний захист, і вони повинні бути в безпеці і не турбуватися”, – телеканал CNN процитував Забіхуллу.

Нагадаємо, що 15 серпня бойовики Талібану без бою захопили ключове місто на сході Афганістану – Джелалабад.

Наразі таліби контролюють більшу частину Афганістану.

14 серпня таліби захопили четверте за величиною місто в Афганістані, столицю провінції Балх-Мазарі-Шаріф. Це головний торгово-транспортний вузол на півночі країни.

У суботу, 14 серпня, таліби захопили ще дві столиці провінцій та максимально наблизилися до Кабулу. Наразі під контролем талібів більшість північних, західних та південних районів Афганістану. Захопити таку територію вдалося протягом трьох тижнів активних наступів.

Під контроль талібів на сьогодні потрапила провінція Логар (на південь від Кабулу). Бойовики захопили місцевих чиновників й дійшли до району Чар-Асяю, за 11 кілометрів від Кабулу.

Також бойовикам вдалося захопити адміністративний центр провінції Пактика (кордон з Пакистаном). Раніше бойовики Талібану після жорстких боїв захопили друге та третє за чисельністю міста Афганістану – Кандагар і Герат.

Наразі Велика Британія споряджає 600 військовослужбовців для евакуації британців, які перебувають в Афганістані. Президент Афганістану вважає, що їхні військові мають змогу утримувати Кабул та чинити опір талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США.