Про це повідомляє американська газета The New York Times.

“Ми стурбовані тим, що наші бійці ще не навчені й можуть погано поводитися з жінками… Ми не хочемо, щоб наші сили кривдили чи переслідували жінок”, – заявив речник руху Забіхулла Моджахед.

Представник талібів пообіцяв, що це тимчасове обмеження, бо наразі рух не зможе гарантувати безпеку жінкам.

Нагадаємо, що 17 серпня ісламістський рух “Талібан” оголосив амністію для урядовців Афганістану. Ба більше, бойовики також закликали жінок приєднуватися до нового уряду.

“Ісламський Емірат (назва Афганістану під контролем талібів, – ред.) не хоче, щоб жінки були жертвами. Вони повинні бути у структурі уряду відповідно до шаріату”, – заявив представник “Талібану” Енамулла Самангані.

Додамо, що у 90-х, коли таліби були при владі в Афганістані, жінок суттєво обмежували у правах. Вони не могли навчатися та виходити з дому без супроводу чоловіків та мали носити бурки – одяг, що повністю закриває тіло.

Однак вже наступного дня представник руху оголосив, що “Талібан” не керуватиме Афганістаном за демократичними законами, натомість обрав закони шаріату.

Верховна комісарка Організації об’єднаних націй (ООН) з прав людини Мішель Бачелет заявила про наявність надійних свідчень страт цивільних людей в Афганістані бойовиками ісламістського руху “Талібану”.

15 серпня найбільше онлайнове ЗМІ Афганістану TOLO News з посиланням на урядовців і власні джерела проінформувало про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав після того, як таліби увійшли до Кабула. Сповіщалося, що він вилетів до Таджикистану спільно з близькими помічниками.

Згодом Гані підтвердив, що залишив країну, і пояснив мотивацію цього вчинку.

18 серпня влада ОАЕ повідомила, що Гані перебуває в цій країні.

17 серпня віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни й закликав до боротьби з “Талібаном”.