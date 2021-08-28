Представники терористичної організації "Талібан" збираються оголосити про склад нового уряду Афганістану на наступному тижні.

Про це повідомляє Reuters.

Головний представник талібів Забіхулла Муджахід анонсував створення нового афганського уряду та осудив атаку американського безпілотника по позиціях терористів ІДІЛу.

Муджахід повідомив, що наразі призначено чиновників для управління ключовими міністерствами та центральним банком. Зокрема, затверджено кандидатів на місця очільників міністерств освіти та охорони здоров’я.

Він висловив сподівання на те, що економічні проблеми та нестійкий курс валют, які виникли після захоплення Кабула два тижні тому, зникнуть.

25 серпня “Талібан” призначив своїх представників очільниками таких важливих міністерств в афганському уряді, як Міністерство оборони, Міністерство фінансів та Міністерство внутрішніх справ. Таліба Гуль Аму призначили міністром фінансів, а Садра Ібрагіма — виконувачем обов’язки міністра внутрішніх справ. Міністерство оборони очолив мулла Абдул Кайюм Закір, який до цього відбував покарання в афганській в’язниці.

Також представник талібів засудив удар американського дрона по бойовиках ІДІЛу. Він назвав його “нападом на афганську територію”.

При цьому, він закликав США та інших представників західних країн зберегти дипломатичні відносини з Афганістаном після закінчення процесу евакуації.

Члени країн “Великої сімки” (G7) ухвалили спільний план дій щодо протидії “Талібану” та вирішення конфлікту в Афганістані. Одна з вимог – дозволити безпечну евакуацію громадян з аеропорту Кабула після 31 серпня.

Нагадаємо, що 17 серпня ісламістський рух “Талібан” оголосив амністію для урядовців Афганістану. Ба більше, бойовики також закликали жінок приєднуватися до нового уряду.

Однак наступного дня представник руху оголосив, що “Талібан” не керуватиме Афганістаном за демократичними законами, натомість обрав закони шаріату.

17 серпня віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни й закликав до боротьби з “Талібаном”.