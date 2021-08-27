Про це повідомляє Reuters, посилаючись на інсайдерів серед талібів.
Таліби сподіваються, що захоплять аеропорт, як тільки звідти вилетять американські військові.
За словами одного з інсайдерів, таліби вже контролюють більшу частину аеропорту. Під контролем американський військових менша частина території. З військової частини відлітають літаки, на яких евакуюють громадян.
Інший інсайдер розповів, що таліби вже повністю контролюють аеропорт, а захоплення – “питання часу”. За його словами, як тільки американські військові залишать аеропорт – “Талібану” мають дати сигнал і ті встановлять власний контроль.
Офіційні представники “Талібану” поки що не прокоментували цю інформацію.
Нагадаємо, що у четвер, 26 серпня, поблизу міжнародного аеропорту Кабула (Афганістан) стався вибух. Він пролунав через кілька годин після того, як військові США попередили про неминучу терористичну загрозу.
Внаслідок вибуху у столиці Афганістану, що стався напередодні, загинули 90 цивільних осіб і 13 американських морпіхів, ще понад 150 осіб зазнали поранень.
Сполучені Штати і їх союзники закликали людей залишили аеропорт Кабула через загрозу терористичної атаки з боку “Ісламської держави”.
Президент США Джо Байден звинуватив представників терористичної організації “Ісламська держава” (ІДІЛ) в організації двох терактів, які сталися 26 серпня біля аеропорту Кабула.
Він назвав загиблих в Афганістані військовослужбовців – героями.
“Ті, хто здійснив ці теракти, ті, хто бажають зла Америці, я вам скажу: “Ми не вибачимо. Ми не забудемо. Ми шукатимемо вас. Ми знайдемо вас й змусимо заплатити“, – заявив Байден.
Президент США наказав завдати удар у відповідь.
“Ми завдамо удару по керівниках ІДІЛу, ми зробимо це. Я вже дав відповідний наказ командувачам. Ми завдамо ці удари в певний, вигідний для нас, час, в тих місяцях, які самі визначимо”, – попередив Байден.
Про захоплення Афганістану читайте у наших матеріалах “Талібан” захоплює значну частину території Афганістану, Ескалація в Афганістані посилюється: дайджест, Захоплення талібами влади в Афганістані: хронологія подій. та Захоплення Афганістану талібами: як все відбувалось та що далі.
- 30 та 31 серпня, в останні дні евакуації людей з аеропорту Кабула, США заберуть передусім своїх військовослужбовців. Наразі таких понад 5 тисяч.
- Члени країн “Великої сімки” (G7) ухвалили спільний план дій щодо протидії “Талібану” та розв’язання конфлікту в Афганістані. Одна з вимог – дозволити безпечну евакуацію громадян з аеропорту Кабула після 31 серпня.
- США готові надавати політичний притулок біженцям з Афганістану у разі відсутності причин для отримання імміграційної візи.