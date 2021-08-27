Бойовики терористичної організації "Талібан" вже зайняли позиції та готуються взяти аеропорт Кабула під повний контроль. Це може відбутися на вихідних.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на інсайдерів серед талібів.

Таліби сподіваються, що захоплять аеропорт, як тільки звідти вилетять американські військові.

За словами одного з інсайдерів, таліби вже контролюють більшу частину аеропорту. Під контролем американський військових менша частина території. З військової частини відлітають літаки, на яких евакуюють громадян.

Інший інсайдер розповів, що таліби вже повністю контролюють аеропорт, а захоплення – “питання часу”. За його словами, як тільки американські військові залишать аеропорт – “Талібану” мають дати сигнал і ті встановлять власний контроль.

Офіційні представники “Талібану” поки що не прокоментували цю інформацію.

Нагадаємо, що у четвер, 26 серпня, поблизу міжнародного аеропорту Кабула (Афганістан) стався вибух. Він пролунав через кілька годин після того, як військові США попередили про неминучу терористичну загрозу.

Внаслідок вибуху у столиці Афганістану, що стався напередодні, загинули 90 цивільних осіб і 13 американських морпіхів, ще понад 150 осіб зазнали поранень.

Сполучені Штати і їх союзники закликали людей залишили аеропорт Кабула через загрозу терористичної атаки з боку “Ісламської держави”.

Президент США Джо Байден звинуватив представників терористичної організації “Ісламська держава” (ІДІЛ) в організації двох терактів, які сталися 26 серпня біля аеропорту Кабула.

Він назвав загиблих в Афганістані військовослужбовців – героями.

“Ті, хто здійснив ці теракти, ті, хто бажають зла Америці, я вам скажу: “Ми не вибачимо. Ми не забудемо. Ми шукатимемо вас. Ми знайдемо вас й змусимо заплатити“, – заявив Байден.

Президент США наказав завдати удар у відповідь.

“Ми завдамо удару по керівниках ІДІЛу, ми зробимо це. Я вже дав відповідний наказ командувачам. Ми завдамо ці удари в певний, вигідний для нас, час, в тих місяцях, які самі визначимо”, – попередив Байден.

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