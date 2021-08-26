Бойовики "Талібану" в Кабулі в мечеті Кулі-Хішті вийшли до народу в спорядженні та зі зброєю американського виробництва, які відібрали у афганських збройних сил.

Про це пише американське видання The Washington Post.

Таліби встигли собі привласнити бронетехніку, вертольоти і велику кількість важкого озброєння.

На знімках із Кабула можна побачити талібів в американському камуфляжі і з гвинтівками американського виробництва M4.

“У спортивних шоломах із кріпленнями для приладів нічного бачення і американському камуфляжі таліби виглядали як карикатури на елітні війська, які полювали на повстанців у нічних рейдах”, – пише видання.

“Очевидно, що у нас немає повної картини того, куди поділася кожна стаття оборонних матеріалів, але безумовно значна їхня частина потрапила до рук “Талібану”, – сказав радник президента Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван.

З 2005 року Сполучені Штати надали афганським збройним силам не менше 18 мільярдів доларів на “обладнання і транспорт”, згідно зі звітом Спеціального генерального інспектора з відновлення Афганістану. Крім того, мільярди доларів було витрачено на навчання і технічне обслуговування.

Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що сили коаліції, які зараз займаються евакуацією громадян і союзників США, також зосередяться на демонтажі і вивезенні устаткування. За його словами, пріоритетним завданням все ж залишається евакуація людей. При цьому не зрозуміло, чи буде частина військової техніки знищена на місці, щоб звільнити місце для людей.

Серед побоювань, що може потрапити до рук талібів, то це база біометричних даних, що використовуються силами коаліції для ідентифікації та документування перекладачів та інших осіб, які допомагали американським військовим. Зараз невідомо, чи були ці записи знищені або ж вони потрапили до рук бойовиків.

Зазначається, що, наприклад, вертольоти і штурмовики, бойовики можуть використовувати для пропаганди.

Більш сучасні літаки, що поставляються США, режим талібів навряд чи буде експлуатувати через дорожнечу обслуговування. Але гвинтівки, бронежилети і інше піхотне спорядження несуть для талібів тактичну цінність.