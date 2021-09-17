Новий міністр освіти Афганістану, представник "Талібану", наказав всім учням чоловічої статі та педагогам-чоловікам відновити навчальний процес. Йдеться про 6 - 12 класи.

Про це повідомляє АР.

Навчання мають відновити з суботи, 18 вересня.

У відомстві нічого не відповіли щодо навчання дівчаток та роботи жінок-педагогів. У міжнародній спільноті вже зреагували на такі обмеження, назвавши їх дискримінаційними стосовно представників жіночої статі.

До цього таліби дозволили відновити навчання для дівчаток з 1 по 6 клас. 20 років тому, правлячи Афганістаном, таліби не дозволяли дівчаткам навчатися, а жінкам — працювати. В деяких афганських провінціях, які були під контролем талібів, такі обмеження залишаються й досі. Виняток — жінки, які працюють у сфері охорони здоров’я та у сфері освіти.

У Раді безпеки ООН одноголосно схвалили резолюцію, яка рекомендує новому афганському уряду створити інклюзивний уряд, серед представників якого будуть жінки.

Нагадаємо, 15 квітня президент США Джо Байден офіційно заявив про те, що американські війська залишать територію Афганістану до 11 вересня 2021 року, що покладе край 20-річній війні — найтривалішій в історії Сполучених Штатів.

15 серпня найбільше онлайнове ЗМІ Афганістану TOLO News з посиланням на урядовців і власні джерела проінформувало про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав після того, як таліби увійшли до Кабула. Сповіщалося, що він вилетів до Таджикистану спільно з близькими помічниками. Згодом Гані підтвердив, що залишив країну, і пояснив мотивацію цього вчинку. 18 серпня влада ОАЕ повідомила, що Гані перебуває в цій країні. 17 серпня віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни й закликав до боротьби з “Талібаном”.