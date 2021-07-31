Представники терористичної організації Талібан намагаються захопити три великих міста в Афганістані, за які тривають бої з урядовими військами. Бойовики вже увійшли в такі райони, як Герата, Лашкар-Гаха та Кандагар.

Про це повідомляє BBC.

Таліби швидко захопили населені пункти в сільській місцевості. Місцеві жителі здавалися, оскільки американських військових не буде в країні до вересня, й на їх думку, захистити їх буде нікому.

Якщо таліби захоплять три зазначених міста, це матиме велике значення. Все залежить від того, як довго зможуть протриматися урядові військові.

За останньою інформацією, таліби вже змогли захопити половину території країни. Зокрема, кілька контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Іраном та Пакистаном.

Бойовики можуть захопити Кандагар та зробити його “головним центом”, “тимчасовою столицею”. Якщо бойовики завоюють Кандагар, за ним вдасться захопити ще п’ять — шість провінцій. Через те, що в місті багато населення, афганські військові не можуть застосовувати важке озброєння. Іноді місцеві жителі самі беруть в руки зброю, аби захистити свої родини від терористів.

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Президент США Джо Байден заявив, що військова компанія в Афганістані завершиться 30 серпня 2021 року. В країні залишиться незначна кількість американських військових, які охоронятимуть дипломатів та забезпечуватимуть безпечну роботу аеропорту Кабулу.

Наразі в Пентагоні сподіваються, що більша частина американського військового контингенту залишить Афганістан протягом наступних двох тижнів. При цьому, графік виведення військ може змінитися, якщо Талібан буде занадто активним чи виникнуть інші непередбачувані ситуації.

Президент Афганістану вважає, що їх військові можуть утримувати Кабул та чинити опір талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США. При цьому, він визнав, що США, по суті, виконали головну вимогу “Талібану” в рамках мирного переговорного процесу – згодилися вивести війська.

США залишать близько 650 американських військовослужбовців в Афганістані після виведення військ задля захисту дипломатів.