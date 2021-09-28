Терористи з організації "Талібан" намагалися привласнити літак, який Україна спорядила до Афганістану, аби евакуювати громадян. Також вони вимагали визнати їх новим афганським урядом в обмін на дозвіл на евакуацію.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Коли саме стався інцидент — у виданні не уточнили. Однак, в матеріалі йдеться, що коли спорядила до Кабула літак задля евакуації громадян, таліби відмовилися випускати їх з країни. Протягом трьох днів таліби тиснули на представників України, вимагаючи офіційного визнання.

Зокрема, відомо, що 16 вересня таліби повідомили українській стороні, що процес евакуації займе буквально годину, однак операція тривала сім днів. Тоді Україна намагалася евакуювати з Кабула приблизно 100 осіб: серед них були українці та афганці з групи ризику.

Спершу таліби відмовилися пускати на борт літака з України громадян, яких потрібно було евакуювати. Вони вимагали лист-звернення на адресу “Ісламського Емірату Афганістану”.

“Це може бути витлумачено як акт визнання їхнього уряду, що ми категорично відмовляємося робити”, – сказав командир, генерал Кирило Буданов.

За його словами, Україна надіслала “Талібану” список громадян, яких збиралася евакуювати. В списку кожна родина була позначена певним кольором. Але таліби його не прийняли. Як виявилося, причина була в тому, що їм не сподобалось оформлення різними кольорами. Після цього українська сторона передала цей список, видрукований на чорно-білому принтері.

Але порожній літак повернувся до Києва. Через кілька днів, 19 вересня, він знову прилетів до Кабула. Протягом цих днів українська сторона вела переговори з талібами.

Наступним кроком з боку талібів було попередження про негайну евакуацію.

“Рятувальна місія майже зірвалася в середу ввечері, коли співробітники служби безпеки в аеропорту заявили, що літак мав вилетіти через 30 хвилин без евакуйованих, інакше буде конфіскований”, – розповіли в матеріалі.

Як саме Україна розв’язала це питання – невідомо. За інформацією американських журналістів, цьому сприяли Туреччина, Пакистан, Катар, а також – посол уряду Афганістану в Україні Валі Монавар.

Найскладніше в цій ситуації було тим, кого мали евакуювати. Щодня вони приїжджали до аеропорту приблизно о 6 ранку та чекали до 12. Щоразу вони отримували талони для посадки, виходили до злітної смуги, але там їм повідомляли, що рейс скасовано.

23 вересня стало відомо, що з аеропорту Кабула вилетів цивільний літак, на борту якого перебувають близько 100 евакуйованих громадян України.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив, що 9 вересня з міжнародного аеропорту Кабула вилетів перший комерційний рейс після переходу влади в Афганістані до Талібану. Qatar Airways вивезли понад сто осіб. Переважна більшість – іноземці.

“На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, МЗС домовилося із катарською стороною про можливість евакуації громадян України цим рейсом. Наше посольство в Таджикистані запропонувало українцям в Афганістані виїхати до Дохи із подальшим поверненням до України комерційними авіалініями. Зголосилися лише двоє українців: мати та її неповнолітня дитина“, – зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, 15 квітня президент США Джо Байден офіційно заявив про те, що американські війська залишать територію Афганістану до 11 вересня 2021 року, що покладе край 20-річній війні — найтривалішій в історії Сполучених Штатів.

За словами голови ОПУ Єрмака, з початку евакуаційної операції й до 28 серпня українські літаки вивезли з Афганістану понад 600 осіб, серед яких є як українці, так й іноземні громадяни. За його даними, серед тих, кого вдалося евакуювати, є журналісти міжнародних видань, зокрема Globe and Mail, WSJ, USA Today та Stars and Stripes, а також правозахисники, жінки й діти.

15 серпня найбільше онлайнове ЗМІ Афганістану TOLO News з посиланням на урядовців і власні джерела проінформувало про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав після того, як таліби увійшли до Кабула. Сповіщалося, що він вилетів до Таджикистану спільно з близькими помічниками. Згодом Гані підтвердив, що залишив країну, і пояснив мотивацію цього вчинку. 18 серпня влада ОАЕ повідомила, що Гані перебуває в цій країні. 17 серпня віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни й закликав до боротьби з “Талібаном”.