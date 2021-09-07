Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Першою особою в уряді, виконувачем обов’язків прем’єр-міністра Афганістану, стане мулла Мохаммад Хасан Ахунд. Його перший заступник — один з лідерів організації “Талібан” мулла Абдул Гані Барадар.

Міністром розвідки призначили муллу Абдула Хака Васіка, міністром оборони — Мухаммада Якуба Муджахіда, засновника “Талібану”.

Тимчасовим очільником МВС Афганістану став Сіраджуддін Хакані, син засновника “Мережі Хаккані”, а міністерства культури та інформації — речник талібів Забіхулла Муджахід.

Зовнішньополітичне відомство Афганістану очолив мулла Амір Хан Муттакі.

Новий уряд “Талібану”

Коли 20 років тому таліби мали контроль над Афганістаном, їх уряд називали “глобальною аномалією”.

Звичайними явищами в тодішньому Афганістані були страти, покарання, позбавлення жінок будь-яких прав та свобод тощо.

Склад уряду талібів вже відомий. На всіх постах — чоловіки. Яке місце таліби збирались віддати в уряді жінкам — загадка.

Поки що неможливо спрогнозувати, як у майбутньому працюватиме сектор безпеки “Талібану”. Вони можуть знищити чи замінити поліцію та збройні формування й армію. При цьому, такий крок може створити передумови для подальшої нестабільності, вплинути на легітимність уряду.

Як організація, “Талібан” безумовно постраждає, оскільки позбавлений фінансування. Деякі країни, які зараз підтримують бойовиків, не зможуть дати стільки (грошей), скільки раніше на підтримку Афганістану давали США та Європа.

Влада “Талібану” вже поставила країну на межу економічного колапсу. Банки в країні не працюють понад два тижні, запасів їжі залишилося на чотири тижні, таліби не хочуть впускати представників міжнародних організацій, які б допомогли населенню, надавши необхідну медичну чи гуманітарну допомогу. Вже в вересні до 14 мільйонів афганців можуть зіткнутися з проблемою голоду.

Верховна комісарка Організації об’єднаних націй (ООН) з прав людини Мішель Бачелет заявила про наявність надійних свідчень страт цивільних людей в Афганістані бойовиками ісламістського руху “Талібану”.

15 серпня найбільше онлайнове ЗМІ Афганістану TOLO News з посиланням на урядовців і власні джерела проінформувало про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав після того, як таліби увійшли до Кабула. Сповіщалося, що він вилетів до Таджикистану спільно з близькими помічниками.

Згодом Гані підтвердив, що залишив країну, і пояснив мотивацію цього вчинку.

18 серпня влада ОАЕ повідомила, що Гані перебуває в цій країні.

17 серпня віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни й закликав до боротьби з “Талібаном”.