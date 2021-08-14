Про це повідомляє видання CBS News.

У суботу, 14 серпня, президент Афганістану Ашраф Гані заявив що ремобілізація збройних сил країни є “найвищим пріоритетом”, оскільки бойовики “Талібану” наблизилися до столиці.

Президент не натякнув на ймовірну відставку, але й не стверджував, що візьме на себе відповідальність за ситуацію, що склалася. За словами Гані, тривають “консультації”, щоб спробувати припинити війну.

“Я не дозволю нав’язаній війні спричинити більше смертей. Тому я розпочав широкі консультації всередині уряду зі старійшинами, політичними лідерами, представниками громадськості та міжнародними партнерами щодо досягнення розумного і певного політичного рішення, в якому передбачається мир і стабільність народу Афганістану“, – сказав він.

В суботу таліби захопили ще дві столиці провінцій та максимально наблизилися до Кабулу. Наразі під контролем талібів більшість північних, західних та південних районів Афганістану. Захопити таку кількість територій вдалося протягом трьох тижнів активних наступів.

Під контролем талібів сьогодні виявились провінція Логар (на південь від Кабулу). Бойовики захопили місцевих чиновників й дійшли до району Чар-Асяю, за 11 кілометрів від Кабулу.

Також бойовикам вдалося захопити адміністративний центр провінції Пактика (кордон з Пакистаном).

Напередодні бойовики радикального ісламістського руху “Талібан” після жорстких боїв захопили друге та третє за чисельністю міста Афганістану – Кандагар і Герат.

У відповідь на наступ талібів США ухвалили рішення скерувати до Афганістану 3000 військовослужбовців для евакуації персоналу посольства в Кабулі. Протягом 24 – 48 годин до Кабула (Афганістан) прибудуть три мотопіхотних батальйони з США, аби евакуювати працівників дипломатичної місії. Евакуація триватиме до двох тижнів. Евакуювати потрібно майже 4,2 тисячі представників дипмісії (це американці та афганці).

Велика Британія також споряджає 600 військовослужбовців для евакуації британців, які перебувають в Афганістані.

Президент США Джо Байден заявив, що військова компанія в Афганістані завершиться 30 серпня 2021 року. В країні залишиться незначна кількість американських військових, які охоронятимуть дипломатів та забезпечуватимуть безпечну роботу аеропорту Кабулу.

Наразі в Пентагоні сподіваються, що більша частина американського військового контингенту залишить Афганістан протягом наступних двох тижнів. При цьому, графік виведення військ може змінитися, якщо Талібан буде занадто активним або виникнуть ще якісь непередбачувані ситуації.

Президент Афганістану вважає, що їх військові мають змогу утримувати Кабул та чинити опір талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США. При цьому, він визнав, що США, по суті, виконали головну вимогу Талібану в межах мирного переговорного процесу – згодилися вивести війська.

США залишать близько 650 американських військовослужбовців в Афганістані після виведення військ задля захисту дипломатів.