Сьогодні, 15 серпня, бойовики Талібану без бою захопили ключове місто на сході Афганістану - Джелалабад і тепер почали наступ на столицю Кабул.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Сполучені Штати почали евакуацію своїх дипломатів і направили додаткові війська для забезпечення безпеки кабульського аеропорту і посольства. За оцінками американської розвідки, Кабул може протриматися як мінімум три місяці.

Падіння Джелалабада дає повстанцям контроль над дорогою, яка веде до пакистанського міста Пешавар, однією з головних магістралей в Афганістан, не має виходу до моря.

“В даний час в Джелалабаді не відбувається зіткнень, тому що губернатор здався талібам. Дозвіл увійти талібам в місто було єдиним способом врятувати життя мирних жителів”, – сказав агентству Reuters афганський чиновник з Джелалабада.

Інший чиновник служби безпеки в місті сказав, що таліби погодилися надати безпечний прохід урядовцям і силам безпеки, поки вони залишають Джелалабад.

“Талібан” у свою чергу закликає бойовиків уникати насильства в Кабулі та дозволити безпечний прохід кожному, хто вирішить виїхати. Лідер “Талібану” також попросив жінок виїхати з міста.

Троє афганських офіційних осіб повідомили Associated Press, що таліби знаходилися в столичних районах Калакан, Карабах і Пагман.

Депутатка афганського парламенту в Кабулі Фарзана качан розповіла BBC News, що жителям Кабула просто нікуди бігти.

“Я не знаю, людям просто нікуди більше бігти. Не залишилося більше місць, куди можна було б бігти. Авіарейси з Кабула в сусідні країни, наприклад, в Індії можуть бути переповнені”, – сказала Фарзана Кочай.

За її словами, в тих містах, які взяли під контроль таліби, дівчата та жінки вже не можуть ходити до школи і на роботу.

“Ситуація з жінками ще гірша, ніж можна було уявити. Жінки опинилися ув’язнені в своїх будинках”, – сказала депутатка.

Зараз представники Талібану ведуть з урядом Афганістану переговори про мирне вході в Кабул, повідомляє 1TVNewsAF.

Taliban instructs its fighters not to enter Kabul, says talks are ongoing with the government to enter the city peacefully. — 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) August 15, 2021

Наразі таліби контролюють більшу частину Афганістану.

14 серпня таліби захопили четверте за величиною місто в Афганістані, столицю провінції Балх-Мазарі-Шаріф. Це головний торгово-транспортний вузол на півночі країни.

У суботу, 14 серпня, таліби захопили ще дві столиці провінцій та максимально наблизилися до Кабулу. Наразі під контролем талібів більшість північних, західних та південних районів Афганістану. Захопити таку територію вдалося протягом трьох тижнів активних наступів.

Під контроль талібів на сьогодні потрапила провінція Логар (на південь від Кабулу). Бойовики захопили місцевих чиновників й дійшли до району Чар-Асяю, за 11 кілометрів від Кабулу.

Також бойовикам вдалося захопити адміністративний центр провінції Пактика (кордон з Пакистаном). Раніше бойовики Талібану після жорстких боїв захопили друге та третє за чисельністю міста Афганістану – Кандагар і Герат.

Наразі Велика Британія споряджає 600 військовослужбовців для евакуації британців, які перебувають в Афганістані. Президент Афганістану вважає, що їхні військові мають змогу утримувати Кабул та чинити опір талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США.