Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Сполучені Штати почали евакуацію своїх дипломатів і направили додаткові війська для забезпечення безпеки кабульського аеропорту і посольства. За оцінками американської розвідки, Кабул може протриматися як мінімум три місяці.

Падіння Джелалабада дає повстанцям контроль над дорогою, яка веде до пакистанського міста Пешавар, однією з головних магістралей в Афганістан, не має виходу до моря.

“В даний час в Джелалабаді не відбувається зіткнень, тому що губернатор здався талібам. Дозвіл увійти талібам в місто було єдиним способом врятувати життя мирних жителів”, – сказав агентству Reuters афганський чиновник з Джелалабада.

Інший чиновник служби безпеки в місті сказав, що таліби погодилися надати безпечний прохід урядовцям і силам безпеки, поки вони залишають Джелалабад.

“Талібан” у свою чергу закликає бойовиків уникати насильства в Кабулі та дозволити безпечний прохід кожному, хто вирішить виїхати. Лідер “Талібану” також попросив жінок виїхати з міста.

Троє афганських офіційних осіб повідомили Associated Press, що таліби знаходилися в столичних районах Калакан, Карабах і Пагман.

Депутатка афганського парламенту в Кабулі Фарзана качан розповіла BBC News, що жителям Кабула просто нікуди бігти.

“Я не знаю, людям просто нікуди більше бігти. Не залишилося більше місць, куди можна було б бігти. Авіарейси з Кабула в сусідні країни, наприклад, в Індії можуть бути переповнені”, – сказала Фарзана Кочай.

За її словами, в тих містах, які взяли під контроль таліби, дівчата та жінки вже не можуть ходити до школи і на роботу.

“Ситуація з жінками ще гірша, ніж можна було уявити. Жінки опинилися ув’язнені в своїх будинках”, – сказала депутатка.

Зараз представники Талібану ведуть з урядом Афганістану переговори про мирне вході в Кабул, повідомляє 1TVNewsAF.

Taliban instructs its fighters not to enter Kabul, says talks are ongoing with the government to enter the city peacefully.

— 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) August 15, 2021