Представники терористичної організації Талібан пообіцяли, що не заважатимуть громадянам, які прямують в аеропорт Кабулу для евакуації військовими силами США.

Про це повідомив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Він пояснив, що таліби пообіцяли США забезпечити мирним жителям Афганістану безпечний доступ до кабульського аеропорту. Планується, що США евакуюватимуть громадян Афганістану та власних громадян до 31 серпня. Точний графік поки що продовжують обговорювати.

Тисячі американських військових наразі знаходяться в Кабулі. Приблизно 4 тисячі військових охороняють аеропорт по периметру та забезпечують його роботу.

“Талібан поінформував нас, що вони готові забезпечити безпечний прохід мирних жителів до аеропорту, а ми зацікавлені в тому, аби вони виконали обіцяне… Евакуація може тривати до 31 серпня. Ми обговорюємо з ними точний графік стосовно того, як все відбуватиметься”, – пояснив Салліван.

Радник додав, що США не поспішають визнавати Талібан, як афганський уряд.

“Наразі в Кабулі хаос… немає навіть урядових інститутів. Таліби мають продемонструвати світу, хто вони такі та що збираються робити… Поки що зарано про це говорити”, – пояснив Салліван.

Він розповів, що до нової домовленості деякі громадяни приходили до аеропорту, але зайти на його територію не могли. За попередньою інформацією, їм завадили таліби. Але США збираються цю інформацію перевірити.

За інформацією Пентагону, з аеропорту Кабулу вилітають американські військові літаки та деякі цивільні рейси.

У неділю і в понеділок хаос заполонив міжнародний аеропорт Хаміда Карзая в Кабулі. Збройні сили США закрили аеропорт для комерційних рейсів, щоб продовжити евакуацію персоналу посольства і союзників США.

Сотні афганців вторглися на злітно-посадкові смуги аеропорту ще до світанку. Люди в паніці намагалися штурмувати літаки, що вилітають із Кабула. Зафіксовані випадки падіння з літака.

Раніше повідомляли, що низка великих авіакомпаній – United Airlines, British Airways, Emirates Airline і Virgin Atlantic – перестали використовувати повітряний простір Афганістану.

Президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну після того, як таліби увійшли в Кабул. Чиновник в уряді президента Афганістану Саджад Нурістані повідомив, що Гані подав у відставку. Після цього він попрямував в аеропорт Кабулу й вилетів до Таджикистану.