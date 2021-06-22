Про це повідомляє Reuters.

Наразі Талібан захопив понад 50 районів навколо столиць провінцій. Поступове захоплення нових територій відбувається з травня.

До слова, захоплено 50 районів з 370.

За словами Лайонс, ескалація конфлікту приведе до посилення нестабільності для інших країн, які поряд з Афганістаном.

“Захоплені райони оточують столиці провінцій. Це вказує на те, що Талібан займає позиції, аби спробувати захопити ці столиці після повного виводу іноземних військ”, – заявила Лайонс під час засідання Радбезу ООН.

Президент Афганістану вважає, що їх військові можуть утримувати Кабул та чинити опір талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США. При цьому, він визнав, що США, по суті, виконали головну вимогу “Талібану” в рамках мирного переговорного процесу – згодилися вивести війська.

Білий дім підтвердив, що американські війська розпочали процес виходу з Афганістану і що Пентагон активно розгорнув додаткові війська та військову техніку для захисту сил у регіоні. До цього американські військові вже спорядили з Афганістану приблизно 60 вантажів C-17 Globemaster, понад 1300 одиниць техніки. США передали один об’єкт афганським військовим. Центральне командування підрахувало, що США завершили від 2% до 6% процесу виведення.