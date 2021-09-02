Після того, як останній американський військовий літак залишив територію Афганістану, бойовики "Талібану" святкували свою перемогу пострілами в нічне небо. 2 вересня вони сформували власний уряд та проголосили повну владу над Афганістаном.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У вівторок, 31 серпня, стоячи на злітно-посадковій смузі, офіційний представник “Талібану” Забіхулла Муджахід назвав захоплення Афганістану групою бойовиків успіхом “націоналістів” й заявив: “Ця перемога належить всім нам”. Однак, ці слова лідера таліба та закінчення процесу евакуації стали для багатьох афганців втратою останнього шансу на те, аби залишити країну. За свої життя та безпеку тепер бояться жінки, представники релігійних меншин, представники ЛГБТК+, журналісти та інші вразливі групи. Всі вони можуть постраждати через курс нової влади – закони шаріату.

Тепер міжнародна спільнота перед складним вибором – визнати “Талібан” та взаємодіяти з афганським народом, чи ж не визнавати уряд бойовиків та залишити афганців в ізоляції від демократичного світу.

Новий уряд “Талібану”

Коли 20 років тому таліби мали контроль над Афганістаном, їх уряд називали “глобальною аномалією”.

Звичайними явищами в тодішньому Афганістані були страти, покарання, позбавлення жінок будь-яких прав та свобод і так далі.

Склад уряду талібів вже відомий. На всіх постах – чоловіки. Яке місце таліби збирались віддати в уряді жінка – загадка.

Поки що неможливо спрогнозувати, як в майбутньому працюватиме сектор безпеки “Талібану”. Вони можуть знищити чи замінити поліцію та збройні формування й армію. При цьому, такий крок може створити передумови для подальшої нестабільності, вплинути на легітимність уряду і так далі.

Як організація, “Талібан”, однозначно, постраждає, оскільки позбавлений фінансування. Деякі країни, які зараз підтримують бойовиків, не зможуть дати стільки (грошей), скільки раніше на підтримку Афганістану давали США та Європа.

Влада “Талібану” вже поставила країну на грань економічного колапсу. Банки в країні не працюють понад два тижні, запасів їжі залишилось на чотири тижні, таліби не хочуть впускати представників міжнародних організацій, які б допомогли населенню, надавши необхідну медичну чи гуманітарну допомогу. Вже в вересні до 14 мільйонів афганців можуть зіткнутися з проблемою голоду.

Верховна комісарка Організації об’єднаних націй (ООН) з прав людини Мішель Бачелет заявила про наявність надійних свідчень страт цивільних людей в Афганістані бойовиками ісламістського руху “Талібану”.

15 серпня найбільше онлайнове ЗМІ Афганістану TOLO News з посиланням на урядовців і власні джерела проінформувало про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав після того, як таліби увійшли до Кабула. Сповіщалося, що він вилетів до Таджикистану спільно з близькими помічниками.

Згодом Гані підтвердив, що залишив країну, і пояснив мотивацію цього вчинку.

18 серпня влада ОАЕ повідомила, що Гані перебуває в цій країні.

17 серпня віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни й закликав до боротьби з “Талібаном”.