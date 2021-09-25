Бойовики терористичного руху "Талібан" публічно стратили чотирьох чоловіків з провінції Герат. Їх повісили після звинувачень у викраденні людей.

Про це повідомляє ВВС.

В афганських ЗМІ опублікували відеозаписи проведення публічних страт. Чоловіків повісили на стрілі автомобільного крана, коли за цим спостерігали сотні людей. За іншою інформацією, всіх чоловіків повісили на різних площах міста.

Це була перша публічна страта в Афганістані після повернення талібів.

З 1996 по 2001 рік, коли таліби були при владі, публічні страти, на кшталт побиття камінням, відрубування рук та ніг, повішання — були звичайною справою.

Важливо, що чоловіки, яких повісили, на момент страти були мертвими. Їх застрелили під час сутички, коли вони намагалися вкрасти місцевого бізнесмена та його сина. Таліби пояснили, що публічна страта потрібна, аби нагадати афганцям про нові правила життя в країні — за законами шаріату.

24 вересня один із засновників терористичного руху “Талібан” мулла Нооруддін Турабі оголосив, що зовсім скоро режим відновить суворі покарання та страти, хоча й не публічно.

Протягом останнього тижня було щонайменше два випадки, коли чоловіків-крадіїв з Кабула силою запхали до авто зі зв’язаними руками, а потім поставили на площах, де їх мали публічно осудити. В одному з випадків їх обличчя розмалювали, аби ідентифікувати як крадіїв. В іншому разі на шию вішали шматок черствого хліба, або ж засовували його в рота.

В Amnesty International закликали новий уряд Афганістану “припинити депортацію та вимушені переселення в Афганістані, звернути увагу на права афганських жінок й біженців, а також спростити візовий режим для тих, хто хочуть залишати країну”.

Нагадаємо, 15 квітня президент США Джо Байден офіційно заявив про те, що американські війська залишать територію Афганістану до 11 вересня 2021 року, що покладе край 20-річній війні — найтривалішій в історії Сполучених Штатів.

15 серпня найбільше онлайнове ЗМІ Афганістану TOLO News з посиланням на урядовців і власні джерела проінформувало про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав після того, як таліби увійшли до Кабула. Сповіщалося, що він вилетів до Таджикистану спільно з близькими помічниками.

Згодом Гані підтвердив, що залишив країну, і пояснив мотивацію цього вчинку. 18 серпня влада ОАЕ повідомила, що Гані перебуває в цій країні. 17 серпня віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни й закликав до боротьби з “Талібаном”.