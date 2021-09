Про це повідомляє BBC.

Серед основних завдань відомства – контроль за дотриманням релігійних доктрин, які стосуються порядку в ісламі. Також запровадять ряд обмежень, які стосуватимуться жінок. Міністерство відповідальне за роботу “поліції моралі”, яке стежитиме за виконанням норм шаріату. Тих, хто порушуватиме правила, суворо каратимуть: це ампутація кінцівок, шмагання, публічні страти.

Taliban replaced the Women's Affairs Ministry with the Ministry of Vice and Virtue. #Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/odVd4avdHx

— Khalil Noori (@KhalilNoori) September 17, 2021