"Таліби" вирішили не створювати Міністерство у справах жінок, що існувало за часів їхнього попереднього правління, а замість нього започаткували роботу Міністерства з пропаганди чеснот і уникнення розтління.

Про це повідомляє BBC.

Серед основних завдань відомства – контроль за дотриманням релігійних доктрин, які стосуються порядку в ісламі. Також запровадять ряд обмежень, які стосуватимуться жінок. Міністерство відповідальне за роботу “поліції моралі”, яке стежитиме за виконанням норм шаріату. Тих, хто порушуватиме правила, суворо каратимуть: це ампутація кінцівок, шмагання, публічні страти.

Taliban replaced the Women's Affairs Ministry with the Ministry of Vice and Virtue. #Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/odVd4avdHx — Khalil Noori (@KhalilNoori) September 17, 2021

“Основна мета — служити ісламу”, – пояснив причину створення міністерства член “Талібану” Мохаммад Юсуф.

Це міністерство функціонувало в Афганістані з 1996 по 2001 рік. Його представники могли публічно карати жінок, які, на їх думку, не були скромно одягнуті або виходили на вулицю без чоловіка-опікуна. Представниці жіночої статі не мали права навчатися в середній чи старшій школі. Було дозволено лише навчання в початковій школі. Було заборонено такі розваги, як танці та музика, гра в шахи, запуск повітряного змія. Суворо слід дотримуватися молитовного розпорядку. Чоловіки повинні носити бороди, а стрижки в західному стилі заборонені.

Нагадаємо, 15 квітня президент США Джо Байден офіційно заявив про те, що американські війська залишать територію Афганістану до 11 вересня 2021 року, що покладе край 20-річній війні — найтривалішій в історії Сполучених Штатів.

15 серпня найбільше онлайнове ЗМІ Афганістану TOLO News з посиланням на урядовців і власні джерела проінформувало про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав після того, як таліби увійшли до Кабула. Сповіщалося, що він вилетів до Таджикистану спільно з близькими помічниками. Згодом Гані підтвердив, що залишив країну, і пояснив мотивацію цього вчинку. 18 серпня влада ОАЕ повідомила, що Гані перебуває в цій країні. 17 серпня віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни й закликав до боротьби з “Талібаном”.