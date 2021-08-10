Таліби захопили місто Талукан, що на північному сході Афганістану. Це п'ята столиця провінції, яка потрапила під контроль бойовиків всього за кілька днів.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Талукан, столиця провінції Тахар.

Наступ бойовиків тягне за собою людські жертви серед мирного населення. В Афганістані за останні 72 години щонайменше 27 дітей були вбиті і 136 поранені, йдеться в заяві Надзвичайного Дитячого фонду Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ). Найбільше жертв у провінції Кандагар, де тривають запеклі бої між силами Талібану і афганською армією.

У п’ятницю під контроль талібів перейшов місто Зарандж, недалеко від іранського кордону. В суботу бойовики захопили місто Шібірган, що в провінції Джаузджан, недалеко від кордону з Туркменістаном.

Потім таліби захопили Кундуз, стратегічно важливу столицю з населенням 375 000 людей провінції на півночі Афганістану.

Також у неділю сили Талібану захопили столицю провінції Сар-е-Пуль на півночі країни.

Минулого тижня США збільшили кількість авіаударів по позиціях талібів, намагаючись зупинити їх просування. Талібан звинуватив США в бомбардуванні лікарні та середньої школи, а також інших цивільних об’єктів в провінції Гільменд.

У неділю ввечері Мухаммад Наїм Вардак, представник політичного бюро талібів, застеріг США від подальшого військового втручання в Афганістан.

Він повідомив агентству Al Jazeera Arabic, що не буде угоди про припинення вогню з афганським урядом, оскільки таліби продовжують свої “військові успіхи”. Він також звинуватив афганський уряд у розв’язуванні бойових дій.