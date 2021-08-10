Про це повідомляє телеканал CNN.
Талукан, столиця провінції Тахар.
Наступ бойовиків тягне за собою людські жертви серед мирного населення. В Афганістані за останні 72 години щонайменше 27 дітей були вбиті і 136 поранені, йдеться в заяві Надзвичайного Дитячого фонду Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ). Найбільше жертв у провінції Кандагар, де тривають запеклі бої між силами Талібану і афганською армією.
У п’ятницю під контроль талібів перейшов місто Зарандж, недалеко від іранського кордону. В суботу бойовики захопили місто Шібірган, що в провінції Джаузджан, недалеко від кордону з Туркменістаном.
Потім таліби захопили Кундуз, стратегічно важливу столицю з населенням 375 000 людей провінції на півночі Афганістану.
Також у неділю сили Талібану захопили столицю провінції Сар-е-Пуль на півночі країни.
Минулого тижня США збільшили кількість авіаударів по позиціях талібів, намагаючись зупинити їх просування. Талібан звинуватив США в бомбардуванні лікарні та середньої школи, а також інших цивільних об’єктів в провінції Гільменд.
У неділю ввечері Мухаммад Наїм Вардак, представник політичного бюро талібів, застеріг США від подальшого військового втручання в Афганістан.
Він повідомив агентству Al Jazeera Arabic, що не буде угоди про припинення вогню з афганським урядом, оскільки таліби продовжують свої “військові успіхи”. Він також звинуватив афганський уряд у розв’язуванні бойових дій.
- Нагадаємо, 15 квітня президент США Джо Байден офіційно заявив про те, що американські війська залишать територію Афганістану до 11 вересня 2021 року, що покладе край 20-річній війні — найтривалішій в історії Сполучених Штатів.
- 26 травня у Пентагоні повідомили, що прискорюють виведення військ з Афганістану. Американський військовий контингент може залишити країну до середини липня.