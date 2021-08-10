Про це повідомляє телеканал CNN.

Талукан, столиця провінції Тахар.

Наступ бойовиків тягне за собою людські жертви серед мирного населення. В Афганістані за останні 72 години щонайменше 27 дітей були вбиті і 136 поранені, йдеться в заяві Надзвичайного Дитячого фонду Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ). Найбільше жертв у провінції Кандагар, де тривають запеклі бої між силами Талібану і афганською армією.

У п’ятницю під контроль талібів перейшов місто Зарандж, недалеко від іранського кордону. В суботу бойовики захопили місто Шібірган, що в провінції Джаузджан, недалеко від кордону з Туркменістаном.

Потім таліби захопили Кундуз, стратегічно важливу столицю з населенням 375 000 людей провінції на півночі Афганістану.

Кундуз. Abdulah Sahil/AP

Також у неділю сили Талібану захопили столицю провінції Сар-е-Пуль на півночі країни.

Минулого тижня США збільшили кількість авіаударів по позиціях талібів, намагаючись зупинити їх просування. Талібан звинуватив США в бомбардуванні лікарні та середньої школи, а також інших цивільних об’єктів в провінції Гільменд.

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У неділю ввечері Мухаммад Наїм Вардак, представник політичного бюро талібів, застеріг США від подальшого військового втручання в Афганістан.

Він повідомив агентству Al Jazeera Arabic, що не буде угоди про припинення вогню з афганським урядом, оскільки таліби продовжують свої “військові успіхи”. Він також звинуватив афганський уряд у розв’язуванні бойових дій.