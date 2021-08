Про це повідомляє АР.

Спочатку таліби намагались атакувати Мазарі-Шаріф. Ополченці, які захищали місто, а також афганські військові не витримали наступу та відступили до кордону з Узбекистаном.

Taliban spox claims TB has launched assault on Mazar-i-Sharif city in Balkh province. TB spox claims TB militants have entered the city. #Afghanistan

— FJ (@Natsecjeff) August 9, 2021