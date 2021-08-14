Бойовики Талібану захопили четверте за величиною місто в Афганістані, столицю провінції Балх-Мазарі-Шаріф. Це головний торгово-транспортний вузол на півночі країни.

Про це повідомляє АР.

Спочатку таліби намагались атакувати Мазарі-Шаріф. Ополченці, які захищали місто, а також афганські військові не витримали наступу та відступили до кордону з Узбекистаном.

Taliban spox claims TB has launched assault on Mazar-i-Sharif city in Balkh province. TB spox claims TB militants have entered the city. #Afghanistan — FJ (@Natsecjeff) August 9, 2021

Балх – друга за величиною провінція в Афганістані, а столиця – четверте за розміром місто.

За словами місцевих жителів, всі об’єкти в провінції та адміністративному центрі – в руках талібів.

На відео в соцмережах видно, як з Мазарі-Шаріфа виїжджає колона автомобілів місцевих чиновників та військових. Також поширюють фото арештантів, яких таліби випустили з в’язниці.

Під контролем талібів 23 з 34 провінцій Афганістану.

У суботу таліби захопили ще дві столиці провінцій та максимально наблизилися до Кабулу. Наразі під контролем талібів більшість північних, західних та південних районів Афганістану. Захопити таку територію вдалося протягом трьох тижнів активних наступів.

Під контроль талібів на сьогодні потрапилиа провінція Логар (на південь від Кабулу). Бойовики захопили місцевих чиновників й дійшли до району Чар-Асяю, за 11 кілометрів від Кабулу.

Президент Афганістану Ашраф Гані заявив що ремобілізація збройних сил країни є “найвищим пріоритетом”, оскільки бойовики “Талібану” наблизилися до столиці.

Також бойовикам вдалося захопити адміністративний центр провінції Пактика (кордон з Пакистаном).

Напередодні бойовики радикального ісламістського руху “Талібан” після жорстких боїв захопили друге та третє за чисельністю міста Афганістану – Кандагар і Герат.

У відповідь на наступ талібів США ухвалили рішення скерувати до Афганістану 3000 військовослужбовців для евакуації персоналу посольства в Кабулі. Протягом 24 – 48 годин до Кабула (Афганістан) прибудуть три мотопіхотних батальйони з США, аби евакуювати працівників дипломатичної місії. Евакуація триватиме до двох тижнів. Евакуювати потрібно майже 4,2 тисячі представників дипмісії (це американці та афганці).

Велика Британія також споряджає 600 військовослужбовців для евакуації британців, які перебувають в Афганістані.

Президент США Джо Байден заявив, що військова компанія в Афганістані завершиться 30 серпня 2021 року. В країні залишиться незначна кількість американських військових, які охоронятимуть дипломатів та забезпечуватимуть безпечну роботу аеропорту Кабулу.

Наразі в Пентагоні сподіваються, що більша частина американського військового контингенту залишить Афганістан протягом наступних двох тижнів. При цьому, графік виведення військ може змінитися, якщо Талібан буде занадто активним або виникнуть ще якісь непередбачувані ситуації.

Президент Афганістану вважає, що їх військові мають змогу утримувати Кабул та чинити опір талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США. При цьому, він визнав, що США, по суті, виконали головну вимогу Талібану в межах мирного переговорного процесу – згодилися вивести війська.

США залишать близько 650 американських військовослужбовців в Афганістані після виведення військ задля захисту дипломатів.