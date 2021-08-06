Бойовики Талібану захопили столицю однієї з провінцій, місто Зерандж, де не вистачало підтримки з боку афганських військових. Після цього вони повідомили про вбивство речника афганського уряду в Кабулі Дави Хана Мінапала.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За словами представника поліції південної провінції Німруз, місто Зарандж опинилося під контролем бойовиків через відсутність підкріплення з боку афганських військових.

В руках талібів вже зосереджено десятки районів та прикордонні переходи. Їх нові цілі – столиці захоплених провінцій.

Зарандж – перша столиця провінції, яку вдалося захопити талібам. В місті таліби взяли під контроль офіс губернатора, штаб-квартиру поліції, пости біля іранського кордону.

За словами інсайдерів в таборі Талібану, бойовики радіють та святкують, бо захоплення столиці провінції “підвищить бойовий дух бійців за інші провінції”. За словами одного з керівників талібів, ця столиця має стратегічне значення, бо знаходиться на кордоні з Іраном.

“Це тільки початок… Скоро ви побачите, як швидко в наших руках опиняться й інші провінції”, – сказав він.

Вбивство речника уряду

Вбивство речника відбулося в п’ятницю, 6 серпня, в Кабулі. Таліби повідомили, що вбили очільника інформаційного центру уряду Афганістану Даву Хана Мінапала. Перед цим вони оголосили про “полювання на вищих посадових осіб країни в помсту за авіаудари”.

За словами представника МВС Афганістану, “дикі терористи” вбили його під час молитви.

“Він був молодим чоловіком, як гора стояв перед ворожою пропагандою, був прихильником афганського режиму”, – схарактеризував він речника.

Video shows a vehicle that was attacked by gunmen affiliated with the Taliban at Darul Aman Road in Kabul this afternoon. Dawa Khan Menapal, head of the Afghan government's media and information center, was killed in the attack. pic.twitter.com/XIs8LkgkI1 — TOLOnews (@TOLOnews) August 6, 2021

Це вбивство було спрямовано на ослаблення демократично обраного уряду Афганістану.

У вівторок бойовики вбили губернатора району Сайєд Абад.

Також вони взяли на себе відповідальність за вибух автомобіля біля резиденції виконувача обов’язки міністра оборони, внаслідок якого загинули вісім осіб.

Раніше повідомлялося, що представники терористичної організації “Талібан” намагаються захопити три великих міста в Афганістані, за які тривають бої з урядовими військами. Бойовики вже увійшли в такі райони, як Герата, Лашкар-Гаха та Кандагар.

Президент США Джо Байден заявив, що військова компанія в Афганістані завершиться 30 серпня 2021 року. В країні залишиться незначна кількість американських військових, які охоронятимуть дипломатів та забезпечуватимуть безпечну роботу аеропорту Кабулу.

Наразі в Пентагоні сподіваються, що більша частина американського військового контингенту залишить Афганістан протягом наступних двох тижнів. При цьому, графік виведення військ може змінитися, якщо Талібан буде занадто активним або виникнуть ще якісь непередбачувані ситуації.

Президент Афганістану вважає, що їх військові мають змогу утримувати Кабул та чинити опір талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США. При цьому, він визнав, що США, по суті, виконали головну вимогу Талібану в межах мирного переговорного процесу – згодилися вивести війська.

США залишать близько 650 американських військовослужбовців в Афганістані після виведення військ задля захисту дипломатів.