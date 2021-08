Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За словами представника поліції південної провінції Німруз, місто Зарандж опинилося під контролем бойовиків через відсутність підкріплення з боку афганських військових.

В руках талібів вже зосереджено десятки районів та прикордонні переходи. Їх нові цілі – столиці захоплених провінцій.

Зарандж – перша столиця провінції, яку вдалося захопити талібам. В місті таліби взяли під контроль офіс губернатора, штаб-квартиру поліції, пости біля іранського кордону.

За словами інсайдерів в таборі Талібану, бойовики радіють та святкують, бо захоплення столиці провінції “підвищить бойовий дух бійців за інші провінції”. За словами одного з керівників талібів, ця столиця має стратегічне значення, бо знаходиться на кордоні з Іраном.

“Це тільки початок… Скоро ви побачите, як швидко в наших руках опиняться й інші провінції”, – сказав він.

Вбивство речника відбулося в п’ятницю, 6 серпня, в Кабулі. Таліби повідомили, що вбили очільника інформаційного центру уряду Афганістану Даву Хана Мінапала. Перед цим вони оголосили про “полювання на вищих посадових осіб країни в помсту за авіаудари”.

За словами представника МВС Афганістану, “дикі терористи” вбили його під час молитви.

“Він був молодим чоловіком, як гора стояв перед ворожою пропагандою, був прихильником афганського режиму”, – схарактеризував він речника.

Video shows a vehicle that was attacked by gunmen affiliated with the Taliban at Darul Aman Road in Kabul this afternoon.

Dawa Khan Menapal, head of the Afghan government's media and information center, was killed in the attack. pic.twitter.com/XIs8LkgkI1

— TOLOnews (@TOLOnews) August 6, 2021