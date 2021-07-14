Представники терористичної організації Талібан захопили важливе місто на півночі Афганістану. Протягом кількох тижнів на вулицях міста точилися бої.

Журналісти американського видання The New York Times зробили фото на місці подій.

За словами місцевих жителів, бій на вулиці може розпочатися будь-якої миті. Продавці на вуличному ринку часом залишають продукти й повертаються, коли бій завершено.

Таліби наступають з усіх боків Кундузу, столиці провінції з населенням приблизно 374 тисячі осіб на півночі Афганістану. До цього протягом кількох тижнів вони захопили кілька районів на півночі країни. Час від часу вони відкривають вогонь. Сьогодні таліби повідомили, що вже захопили важливий прикордонний перехід з Пакистаном. Це четвертий перехід, який вони захопили менш ніж за місяць.

Це частина ширшої стратегії, аби захопити афганську столицю Кабул.

Внаслідок захоплення міста було вбито десятки осіб, приблизно по 70 осіб щодня ушпиталюють з пораненнями. Талібан захопив чотири з дев’яти муніципальних районів міста.

Зазвичай бої відбуваються в нічний час, коли спадає спека.

За інформацією ООН, понад 35 тисяч жителів Кундузу поїхали з міста через наступ талібів.

Фото: The New York Times

За даними Фонду захисту демократій, таліби протягом останнього тижня захопили майже 10% території Афганістану. Вони контролюють 195 з 407 районів країни. Водночас точиться боротьба за ще 129-ть.

Президент США Джо Байден заявив, що військова компанія в Афганістані завершиться 30 серпня 2021 року. В країні залишиться незначна кількість американських військових, які охоронятимуть дипломатів та забезпечуватимуть безпечну роботу аеропорту Кабулу.

Наразі в Пентагоні сподіваються, що більша частина американського військового контингенту залишить Афганістан протягом наступних двох тижнів. При цьому, графік виведення військ може змінитися, якщо Талібан буде занадто активним чи виникнуть інші непередбачувані ситуації.

Президент Афганістану вважає, що їх військові можуть утримувати Кабул та чинити опір талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США. При цьому, він визнав, що США, по суті, виконали головну вимогу “Талібану” в рамках мирного переговорного процесу – згодилися вивести війська.

США залишать близько 650 американських військовослужбовців в Афганістані після виведення військ задля захисту дипломатів.